Donald Tusk pisze o „byciu Putinem”. Stanowcza odpowiedź Patryka Jakiego

„ Jeśli podważasz jedność Europy i promujesz nacjonalizm, jesteś sojusznikiem Putina. Jeśli atakujesz praworządność, wolność mediów i prawa człowieka w swoim kraju, jesteś Putinem ” – napisał Donald Tusk na Facebooku w dziesiątym dniu agresji Rosji na Ukrainę.

Patryk Jaki odpowiada Donaldowi Tuskowi

Na wpis przewodniczącego PO odpowiedział europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki, odnosząc się do przywództwa Tuska w Europejskiej Partii Ludowej.

„Za to jeśli jesteś szefem partii, której członkowie wybudowali Nord Stream i każdego dnia dzięki temu finansują mu bomby zabijające cywilów to nie jesteś sojusznikiem Putina” – napisał Jaki.

Nord Stream 2 AG przygotowuje się do złożenie wniosku o upadłość

1 marca operator gazociągu Nord Stream 2, spółka Nord Stream 2 AG z siedzibą w Szwajcarii, zwolniła 140 pracowników i przystąpił do rozliczania zobowiązań, co odczytywane jest jako pierwszy krok do ogłoszenia upadłości. Spółka nie potwierdza tych doniesień, a jedynie oświadczyła, że jest zmuszona rozwiązać umowy o pracę z pracownikami na skutek ostatnich wydarzeń, prowadzących do nałożenia na nią przez USA sankcji.



Sankcje na Rosję. Polska chce zakręcenia gazu w Nord Stream 1

Gaz w dalszym ciągu płynie gazociągiem Nord Stream 1. Polska apeluje o objęcie go sankcjami, o czym wczoraj mówiła minister klimatu Anna Moskwa.

Rzecznik rządu PiotrMüller dał do zrozumienia, że objecie Nord Stream 1 mogło być tematem rozmowy między premierem Mateuszem Morawieckim i kanclerzem Olafem Scholzem. W trakcie spotkał się z dziennikarzami po specjalnym spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Müller skomentował między innymi reakcję przywódców Europy w sprawie wprowadzania kolejnych pakietów sankcji.

– Decyzje nas cieszą, ale mamy postulaty dalszych sankcji Będziemy jeszcze rozmawiać o zamknięciu Nord Stream i rezygnacji z Nord Steam 2 – powiedział.

Czytaj też:

Donald Tusk napisał o „zdradzie Polski”. Patryk Jaki: Jak Pan może wbijać nóż w plecy?