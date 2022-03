Wojna na Ukrainie. Zełenski dziękuje von der Leyen za ostatnie działania UE

Wojna na Ukrainie trwa od 10 dni. W tym czasie według danych ONZ z Ukrainy przed rosyjską inwazją uciekło już pond 1,2 miliona uchodźców. Do Polski trafiło już 827,6 tys z nich.

Wojna na Ukrainie. Von der Leyen o wsparciu dla uchodźców

W sobotę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na spotkaniu w Madrycie mówiła o zapewnieniu przez Unię Europejską pierwszej transzy 500 milionów euro na pomoc uchodźcom. – W tym tygodniu zadbaliśmy o to, by otrzymali oni prawo pobytu w UE przez co najmniej rok – mówił szefowa KE. – Uchodźcy z Ukrainy zasługują na naszą solidarność i wsparcie, podobnie jak kraje, które ich przyjmują – dodała.

Zełenski dziękuje von der Leyen

Za unijna pomoc podziękował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie na Twitterze.

„Podziękowania dla Ursuli von der Leyen za ważną decyzję o natychmiastowym przyznaniu prawa pobytu w UE Ukraińcom, którzy przybywają do Europy z powodu rosyjskiej agresji” – napisał ukraiński prezydent. „Pierwsza transza 500 mln euro przekazana przez UE pomoże Ukraińcom w zapewnieniu godnych warunków życia” – dodał.

