Wojna na Ukrainie. Boris Johnson ma 6-punktowy plan pokonania Putina

Jak podaje Sky News, nadchodzący tydzień będzie aktywny dla premiera Wielkiej Brytanii. W poniedziałek Boris Johnson spotka się z premierem Kanady Justinem Trudeau i premierem Holandii Markiem Rutte. We wtorek będzie z kolei gościł liderów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji.

Johnson: Putin musi ponieść porażkę w wojnie na Ukrainie

W niedzielę do mediów trafił zarys planu Borisa Johnsona na zakończenie wojny na Ukrainie. „Putin musi ponieść porażkę i musi być postrzegany jako ten, który poniósł porażkę jako sprawca aktu agresji. Nie wystarczy wyrazić nasze poparcie dla porządku międzynarodowego opartego na zasadach – musimy bronić go przed ciągłymi próbami zmiany zasad przy użyciu siły militarnej” – postuluje Boris Johnson w eseju na łamach „The New York Times”.

Sześć punktów Johnsona

Do porażki Władimira Putina ma doprowadzić 6-punktowy plan, który przedstawia Boris Johnson i o którym ma zamiar rozmawiać z liderami V4 oraz Kanady i Holandii. Obejmuje on wsparcie wojskowe i humanitarne, sankcje gospodarcze, próbę znalezienia rozwiązania dyplomatycznego przy współudziale prawowitego rządu Ukrainy oraz wznowienie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa w całej Europie. Johnson postuluje również, że społeczność międzynarodowa musi przeciwstawić się „pełzającej normalizacji” działań Rosji na Ukrainie.

Putin na śmietniku historii

Ostre słowa do Władimira Putina skierował brytyjski sekretarz obrony. Ben Wallace w wywiadzie dla „Sunday Telegraph” ostrzegł rosyjskiego przywódcę, by nie „testował” jego kraju. – Na śmietniku historii jest wielu autorytarnych przywódców, którzy nie doszacowali szerszego Zachodu i Wielkiej Brytanii. On z całą pewnością nie doszacował – komentował Wallace.

