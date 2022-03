Wojna na Ukrainie. Najnowszy sondaż: Polacy oceniali, czy sankcje mogą zatrzymać Rosję

Od 11 dni Ukraina walczy z rosyjską inwazją. W odpowiedzi na brutalne działania wojenne Rosji zachodnie kraje nałożyły na nią niezwykle ostry pakiet sankcji gospodarczych, które Władimir Putin określił jako bliskie wypowiedzeniu wojny.

Wojna na Ukrainie. Sondaż: Czy sankcje mogą zatrzymać Rosję?

Pracownia SW Research na zlecenie portalu rp.pl zapytała Polaków, czy sankcje gospodarcze mogą skłonić Rosję do przerwania działań wojennych na Ukrainie?

Twierdząco odpowiedziało na to pytanie 46,5 proc. respondentów. Odpowiedzi "nie" udzieliło 31,7 proc. ankietowanych. Zdania w tej kwestii nie ma 21,8 proc. respondentów.

Rosja odcięta od systemu SWIFT

2 marca rosyjskie banki zostały odcięte od światowego systemu płatności SWIFT. Był to najmocniejszy – nie biorąc pod uwagę embargo na import gazu, ropy i węgla – mechanizm, który państwa Zachodu mogły nałożyć na rosyjską gospodarkę.

SWIFT, czyli Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, to niezależna od rządów organizacja, która powstała w 1973 roku. Dziś to jedna z najważniejszych instytucji finansowych na świecie, a bank, który nie ma dostępu do sieci SWIFT, praktycznie nie może działać na światowych rynkach. Aktualnie w systemie przelewów SWIFT działa około 8 tysięcy instytucji finansowych z ponad 200 państw świata. Dziennie realizowanych jest za jego pośrednictwem ponad 40 mln transakcji.

