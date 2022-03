Janusz Kowalski wyrzucony z Radia Zet po awanturze. Donald Tusk jeszcze dopiekł posłowi

Choć dyskusja w Radiu Zet dotyczyła wojny Rosji z Ukrainą, politycy nie byli w stanie odciąć się od krajowej polityki. Janusz Kowalski z Solidarnej Polski atakował Pawła Kowala z Koalicji Obywatelskiej, dopytując, jak może „stać przy Tusku, dzięki któremu Putin zarabiał w Polsce miliardy euro i finansował te bomby, które spadają na twoich przyjaciół”.

– Kto umarzał Gazpromowi miliard złotych? Tusk? Kto pozwalał przesyłać za darmo gaz przez Polskę? Tusk! Jesteś cynicznym hipokrytą! – rozkręcał się Janusz Kowalski. Poseł nie reagował na coraz bardziej dosadne napomnienia ze strony prowadzącego program Andrzeja Stankiewicza. Mimo prób uspokojenia sytuacji i protestów ze strony m.in. Joanny Muchy z Polska 2050, Kowalski powtarzał, że „Tusk finansował Putina”.

Stankiewicz i Kowalski zarzucają sobie kłamstwo

W końcu prowadzącemu udało się dojść do głosu. Andrzej Stankiewicz zaczął prostować twierdzenia Kowalskiego, ale ten nie pozwolił mu długo mówić. W końcu dziennikarz i polityk zaczęli sobie nawzajem zarzucać kłamstwo. – Panie pośle, bo pana wyproszę z audycji – ostrzegł Stankiewicz. – Wyproszę pana, bo nie jest pan w stanie swoich fobii przezwyciężyć – powiedział do Kowalskiego. – Mogę porozmawiać o Ukrainie? Ludzie tam giną. Pan tego nie widzi? – mówił do polityka Solidarnej Polski.

Kowalski nadal zarzucał prowadzącemu kłamstwo i powtarzał swoje tezy o Tusku. W końcu Stankiewicz zdecydowanie polecił mu opuścić studio. – Broni pan Tuska, który robił deale (interesy - red.) z Putinem. Cały Onet (Stankiewicz jest dziennikarzem i zastępcą redaktora naczelnego Onetu – red.), skandal – mówił, wychodząc ze studia Kowalski. Prowadzący przeprosił za zaproszenie tego posła do studia.

twitter

Kowalski zarzuca „putinowski standard” . Tusk kpi

Janusz Kowalski spór skomentował na Twitterze. „Andrzej Stankiewicz wyrzuca ze studia za mówienie prawdy o Donaldzie Tusku, który pozwalał Putinowi zarabiać miliardy na Polsce! Putinowski standard. Nie zamkniecie nam ust!” – napisał. Zamieszanie w swoim stylu skomentował także przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Były premier podał dalej zamieszczone przez internautę zdjęcie z Januszem Kowalskim, opatrując je słowami: „Kwiaty przynosił i o zdjęcia prosił” .

twitterCzytaj też:

Donald Tusk pisze o „byciu Putinem”. Stanowcza odpowiedź Patryka Jakiego