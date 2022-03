Wojna na Ukrainie. Rzecznik polskiego rządu zapowiada posiedzenie Rady Ministrów

Trwa jedenasty dzień wojny na Ukrainie. Rosja zaatakowała sąsiedzki kraj, a swoje działanie określa kłamliwym hasłem „specjalnej operacji”. Takie określenie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a wpisuje się jedynie w narrację Kremla. Rosyjscy żołnierze atakują zarówno obiekty wojskowe jak również cywilne.

W związku z tym, że na Ukrainie trwa konflikt zbrojny, wiele osób decyduje się na opuszczenie kraju. Uchodźcy kierują się m.in. do Polski. „W poniedziałek o 12:00 odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów dot. przyjęcia projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zostanie on skierowany niezwłocznie do prac na najbliższym, wtorkowym posiedzeniu Sejmu” – napisał rzecznik rządu Piotr Müller w mediach społecznościowych.

Więcej informacji wkrótce