Nieoficjalnie: Morawiecki poleci do Oslo. Tak chce przekonać Europę do zamknięcia dostaw gazu z Rosji

Mateusz Morawiecki kontynuuje misję przekonywania Europy do zamknięcia dostaw gazu, ropy i węgla z Rosji. Alternatywą ma być m.in. gaz płynący z Norwegii przez budowany właśnie rurociąg Baltic Pipe. Po wizycie w Londynie we wtorek premier poleci do Oslo na spotkanie z premierem Norwegii. – To kontynuacja działań dotyczących dywersyfikacji dostaw źródeł energii – mówi polityk z otoczenia premiera.

Polski rząd przekonuje, że już w przyszłym roku Polska poradzi sobie bez rosyjskiego gazu. Najważniejsze dla powodzenia całej operacji uniezależnienia się od Rosji jest ukończenie w terminie gazociągu Baltic Pipe, czyli nowego korytarza na europejskiej mapie, który umożliwi transport gazu z Norwegii na rynek duński i polski, a dalej do klientów w sąsiednich krajach. Projekt realizują wspólnie operatorzy systemu przesyłowego z Polski i Dani: Gaz-System i Energinet.

Wojna na Ukrainie. Apel Morawieckiego do UE

Mateusz Morawiecki w ubiegły wtorek spotkał się w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Rozmowy dotyczyły oczywiście wojnie na Ukrainie. Premier zaznaczył jasno stwierdził, że trzeba zaostrzyć sankcje wobec reżimu Putina, by "wstrząsnąć Kremlem". Jeden z pomysłów to embargo na rosyjski węgiel, ropę i gaz.

– Zaapelowałem o to, żeby węgiel rosyjski nie był wwożony, żeby nałożyć embargo na rosyjski węgiel. A w perspektywie kolejnych miesięcy także nie kupować ropy i gazu, bo to jest ten środek, poprzez który Putin jest w stanie finansować machinę wojenną – powiedział premier po spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej.

Kilka dni później w ostrych słowach mówił też o Nord Stream 2. – Wzywamy do najdalej idących sankcji. Budzimy sumienie Zachodu. Nie tylko gaz popłynie rurami Nord Stream 2 i nie tylko gaz płynie przez Nord Stream. Trzeba powiedzieć, że tymi gazociągami płynie też krew niewinnych ludzi – podkreślał szef polskiego rządu.

