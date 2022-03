Media ujawniają, co Macron usłyszał od Putina. Prezydent Rosji zgodził się na jedną rzecz

W niedzielę prezydent Francji Emmanuel Macron po raz kolejny w ostatnich dniach rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Pałac Elizejski poinformował, że rozmowa trwała godzinę i 45 minut i nie ujawnił szczegółów. Wieczorem Macron przekazał na Twitterze, że rozmawiał też w niedzielę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. „Pracujemy nad zachowaniem integralności ukraińskich cywilnych obiektów jądrowych, a także nad priorytetowymi żądaniami wobec Rosji: zawieszeniem broni i ochroną ludności cywilnej” – poinformował prezydent Francji.

Co Putin powiedział Macronowi?

Z informacji do których dotarły AFP i „The New York Times”, wynika jednak, że Putin nie ustepuje. W czasie niedzielnej rozmowy z Macronem mial powiedzieć, że planuje osiągnąć swoje cele na Ukrainie „poprzez negocjacje lub wojnę”.

Komunikat Pałacu Elizejskiego

W oficjalnym komunikacie Pałac Elizejski przekazał, że Macron "wyraził głębokie zaniepokojenie zagrożeniami dla bezpieczeństwa jądrowego" w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę oraz "pilną potrzebę podjęcia konkretnych działań w celu zaradzenia tym zagrożeniom". "(Prezydent Francji – red.) Podkreślił bezwzględną potrzebę uniknięcia jakiegokolwiek naruszenia integralności ukraińskich cywilnych obiektów jądrowych, których bezpieczeństwo musi być zapewnione zgodnie z zasadami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) i propozycjami jej dyrektora generalnego. Prezydent Rosji zgodził się, że MAEA powinna niezwłocznie rozpocząć prace w tym kierunku. W związku z tym Prezydent Francji podkreślił znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony wszystkich cywilnych obiektów jądrowych w kraju, za które odpowiadają właściwe władze ukraińskie" – czytamy w komunikacie. Macron "wezwał też do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i ochrony ludności cywilnej" i "wyraził swoje zaniepokojenie nieuchronnym atakiem na Odessę".

Stanowisko Kremla

Do spotkania odniósła się też strona rosyjska. Z przekazanych przez Kreml informacji wynika, że Putin znów powtarzałał kłamliwą propagandę. Prezydent Rosji oświadczył, że w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej „prowokacji” dokonali „ukraińscy radykałowie”. Zapewnił też, że „poziomy promieniowania są normalne”. Ponadto Putin oskarżył Ukraińców o uniemożliwianie cywilom opuszczenia Mariupola.

Seria rozmów z rosyjskim prezydentem

Wcześniej w niedzielę z Putinem rozmawiał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan miał zapewniać w rozmowie, że Turcja jest gotowa do wniesienia wszelkiego rodzaju wkładu w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie pokojowymi środkami tak szybko, jak to możliwe. Podkreślał, że pilne całkowite zawieszenie broni nie tylko złagodzi problemy humanitarne, ale także zapewni możliwość znalezienia rozwiązania politycznego. Wzywał do „wspólnego utorowania drogi do pokoju”. Z kolei w sobotę na rozmowę z Putinem poleciał premier Izraela Naftali Benett.

