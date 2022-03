Wojna na Ukrainie. Berlin na granicy możliwości, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców

Ukraina już 12. dzień broni się przed rosyjską agresją. Jak poinformował w niedzielę na Twitterze komisarz ONZ ds. uchodźców Filippo Grandi, w ciągu pierwszych dziesięciu dni do sąsiednich krajów przedostało się ponad półtora miliona uchodźców. Grandi nazwał tę sytuację „najszybciej narastającym kryzysem uchodźczym w Europie od czasów II wojny światowej”.

Wojna na Ukrainie. Ponad milion uchodźców w Polsce

Zdecydowana większość uchodźców trafiła do Polski. W poniedziałek rano Straż Graniczna przekazała, że od 24 lutego do naszego kraju wjechało już 1 067 000 osób. W niedzielę funkcjonariusze odprawili rekordową liczbę 142,3 tys. uciekinierów z Ukrainy. Nic nie wskazuje na to, by ten proces miał się zahamować, a wręcz przeciwnie. „Ruch na granicy polsko-ukraińskiej rośnie, dzisiaj do godz. 07.00 do Polski przyjechało Ukrainy 42 tys. osób” – poinformowała Straż Graniczna.

Berlin na granicy możliwości

Nie wszyscy uchodźcy, którzy uciekają z Ukrainy przez Polską granicę, zostaje jednak w naszym kraju. Część z nich udaje się także do Niemiec. „Deutsche Welle” wskazuje, że większość z nich trafia najpierw do Berlina, gdzie docierają pociągi z Warszawy i Frankfurtu nad Odrą. – Mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem sytuacji w ciągu tygodnia: na początku przyjmowaliśmy 45 osób, teraz codziennie przybywa ich ponad 10 tysięcy. To ogromne wyzwanie, któremu staramy się sprostać za pomocą różnych środków – powiedziała burmistrz Berlina Franziska Giffey w programie „Morgenmagazin” stacji ZDF.

Burmistrz przekazała, że do pomocy Ukraińcom wykorzystywane są punkty przyjmowania uchodźców, specjalne ośrodki, hostele i schroniska młodzieżowe. Zanangażowane są też osoby prywatne. – Dochodzimy jednak coraz bliżej do granic naszych możliwości – stwierdziła burmistrz i zażądała relokacji uchodźców na teren całego kraju.

Ile uchodźców trafi do Niemczech?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec podało, że do niedzieli policja zarejestrowała 37 786 Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. Rzeczywiste dane mogą być jednak znacznie wyższe. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) schonienia w Niemczech będzie szukać nawet 225 tys. uchodźców z Ukrainy.

Czytaj też:

Prawie milion uchodźców już w Polsce. Znamy szczegóły specustawy o pomocy Ukraińcom