Kolejna runda negocjacji między Rosją i Ukrainą. Padła możliwa godzina rozpoczęcia rozmów

– Rozpoczęcie negocjacji zaplanowano na 15 czasu moskiewskiego (godz. 13 czasu polskiego), ale godzina ta może się zmienić ze względu na problemy logistyczne ukraińskiej delegacji – przekazał w rozmowie z Interfax białoruski politolog, Juryj Waskrasienski, który pozostaje w bliskim kontakcie z organizatorami rozmów. Według niego rozmowy mają odbyć się w tym samym miejscu co poprzednia runda, czyli w Puszczy Białowieskiej, przy granicy polsko-białoruskiej. Według Waskrasienskiego, delegacja rosyjska przyleciała już na Białoruś.

W południe doradca prezydenta Zełenskiego i jeden z negocjatorów Mychajło Podolak potwierdził, że ukraińska delegacja w drodze. Poinformował, że rozmowy mają rozpocząć się o godz. 16 czasu kijowskiego (godz. 15 czasu polskiego).

Rozmowy Rosja – Ukraina. Za nami dwie rundy negocjacji

Wcześniej pojawiły się informacje, że strona ukraińska zaproponowała 7 marca jako termin kolejnej rundy, ale nie było potwierdzenia ze strony Rosji. Do tej pory odbyły się dwie rundy negocjacji. Rozmowy miały miejsce na terenie Białorusi. Pierwsza runda odbyła się przy granicy ukraińsko-białoruskiej w pobliżu rzeki Prypeć. Po zakończeniu drugiej tury doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak poinformował, że „niestety rezultaty, których potrzebuje Ukraina, nie zostały jeszcze osiągnięte”. „Jest rozwiązanie tylko ws. organizacji korytarzy humanitarnych” – poinformował na Twitterze. – Głównym pytaniem, nad którym dzisiaj debatowaliśmy, była kwestia ratowania ludzi, cywilów, którzy znajdują się w strefie starć militarnych – relacjonował z kolei przedstawiciel Rosji Vladimir Medinsky.

Wbrew ustaleniom do skutecznego otwarcia korytarzy humanitarnych nie udało się na razie doprowadzić, i obie strony oskarżają się wzajemnie o naruszenie lokalnego zawieszenia broni na czas ewakuacji ludności.

Rozmowy Rosja – Ukraina. Czego oczekuje Kijów?

O oczekiwaniach strony ukraińskiej opowiedział w rozmowie z Fox News David Arakhamia, jeden z uczestników rozmów i szef prezydenckiej partii Sługa Narodu. – Ukraina nie chce iść na kompromis w sprawie swojej integralności terytorialnej w rozmowach z Rosją, ale jest otwarta na dyskusję na temat „nienatowskich modeli” dla swojej przyszłości – stwierdził. Ukraina zabiega o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej, do czego nie chce dopuścić Władimir Putin. Rosja żądała zaprzestania dalszego rozszerzania Sojuszu od NATO i państw Zachodu w ramach tzw. gwarancji bezpieczeństwa. – Odpowiedź, jaką otrzymujemy od krajów NATO jest taka, że nie są one gotowe nawet do dyskusji o przyjęciu nas do NATO, nie w ciągu najbliższych pięciu czy dziesięciu lat – wskazał negocjator.

– Jesteśmy gotowi przedyskutować modele inne niż natowski. Na przykład bezpośrednie gwarancje różnych krajów, takich jak USA, Chiny, Wielka Brytania, być może Niemcy i Francja. Jesteśmy otwarci na omawianie takich rzeczy w szerszym gronie, nie tylko w rozmowach dwustronnych z Rosją, ale także z innymi partnerami – powiedział Arakhamia.

