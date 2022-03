Wojna na Ukrainie. Wojska rosyjskie zaatakowały port morski Olbia

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało we wpisie na Facebooku, że teren, na którym doszło do ataku, należy do katarskiej firmy QTerminals Olvia. Resort przypomniał, że od początku wojny z Ukrainą Rosja przeprowadziła „szereg agresywnych akcji” przeciwko statkom na Morzu Czarnym, w tym „przeciwko zagranicznym statkom handlowym”. Ukraińska Prawda zwraca uwagę, że 2 marca rosyjska marynarka wystrzeliła pocisk, który trafił w cumujący w porcie Olbia statek pod flagą Bangladeszu.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie uderzają na południu kraju

Port Olbia położony jest niedaleko Mikołajewa, gdzie z kolei rosyjskie wojsko weszło na teren międzynarodowego lotniska. Szef tamtejszej administracji Witalij Kim przekazał na Telegramie, że siły obronne miasta „przechodzą do ofensywy” i zamierzają wyprzeć wroga z terenu lotniska.

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Rosja przygotowuje się do zbombardowania Odessy. Przywódca zwrócił uwagę, że „Rosjanie zawsze przyjeżdżali do Odessy i czuli jedynie ciepło i szczerość” . – Odessę? Artyleria na Odessę? Pociski na Odessę? – pytał. Z kolei amerykańskie media cytowały w poniedziałek pracownika resortu obrony USA, który wyraził opinię, że zdaniem wywiadu amerykańskiego Rosja na razie nie będzie próbowała desantu morskiego w Odessie.

Wojna Rosja – Ukraina. 12. dzień walk

Ukraina odpiera atak Rosjan już od 12 dni. Wojska rosyjskie kontynuują ataki na cele cywilne i wojskowe i napotykają na opór armii ukraińskiej. Walki skupiają się przede wszystkim na wschodniej, południowo-wschodniej i północnej części terytorium Ukrainy. Do tej pory Rosjanom nie udało się zająć Kijowa, ale pojawiają się doniesienia o wznowieniu ofensywy w kierunku ukraińskiej stolicy. W weekend miały zostać utworzone korytarze humanitarne, którymi miała odbywać się ewakuacja ludności cywilnej z Mariupola i Wołnowachy, ale Rosja złamała porozumienie o częściowym zawieszeniu broni.

Do Polski uciekło już ponad milion uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. W niedzielę funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili rekordowe 142,3 tys. osób z Ukrainy.

Czytaj też:

„Mamo, my uciekamy, bo na nas bomby zrzucają!” Poruszająca historia salowej ze szpitala w Szczecinie