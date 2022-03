Andrzej Duda chce zwołać Zgromadzenie Narodowe. Złożył wniosek

Andrzej Duda złożył do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wniosek ws. zwołania Zgromadzenia Narodowego. Prezydent chciałby wygłosić orędzie i uczcić rocznicę wstąpienia Polski do NATO. W swoim wystąpieniu ma jednak nawiązać do wojny na Ukrainie.

Andrzej Duda podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z dziennikarzami ws. sytuacji na Ukrainie poinformował, że 7 marca złożył do Elżbiety Witek wniosek o zwołania Zgromadzenie Narodowego. Sejm i Senat miałby się zebrać w piątek. Prezydent chciałby wygłosić orędzie w związku z rocznicą wstąpienia Polski do NATO. Ma jednak zamiar nawiązać do bieżących wydarzeń na Ukrainie. Andrzej Duda chce zwołać Zgromadzenie Narodowe. Ma nawiązać do wojny na Ukrainie Nasz kraj do Sojuszu Północnoatlantyckiego przystąpił 12 marca 1999 r. Głowa państw podkreśliła, że zaproszenie mają otrzymać wszyscy, którzy mieli swój udział w członkostwie Polski w NATO. – Tuż za naszą granicą toczy się wojna, w której nie jesteśmy neutralni – jesteśmy częścią NATO i wspieramy Ukrainę – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Duda. – Możemy spodziewać się tego, że już jesteśmy i nadal będziemy poddawani atakom propagandowej machiny rosyjskiej. Obserwujemy już próby odwracania sytuacji na granicy i sugerowania, że uchodźcy stają się ofiarami rasizmu – mówił prezydent. Głowa państwa podkreśliła, że „poczynając od kwestii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, to co mówimy w Polsce, ma ogromne znaczenie”. Kolejne wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu Zgromadzenie Narodowe obraduje wspólnie pod przewodnictwem marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie marszałka Senatu. Poprzednio zostało zwołane w sierpniu 2020 r., kiedy Duda składał przysięgę. Wcześniej Sejm i Senat zebrały się w lipcu 2018 r. w celu uczczenia 55-lecia parlamentaryzmu Rzeczpospolitej. Czytaj też:

