Donald Tusk zaapelował do trzech polityków. Lider PO mówił o „odblokowaniu środków”

– Dzisiaj właściwie dwa hasła powinny towarzyszyć wszystkim rządzącym, wszystkim aktywnym publicznie w Polsce: wszystkie ręce na podkład i wszystkie dostępne środki i pieniądze dla Polski, jak najszybciej – powiedział Donald Tusk, otwierając dzisiejszą konferencję prasową. – Ta dość niepokojąca sytuacja polskiej złotówki jest także bezpośrednio związana z faktem, że ciągle nie mamy odblokowanych środków europejskich. Tak naprawdę to, co dzisiaj wydaje się potrzebą chwili, i to już dramatyczną potrzebą chwili, to jak najszybsze odblokowanie przez PiS, przez rząd premiera Morawieckiego tych relacji z UE w odniesieniu do środków europejskich – kontynuował lider Platformy Obywatelskiej.

Wojna na Ukrainie. Donald Tusk z apelem m.in. do Jarosława Kaczyńskiego

W dalszej części wypowiedzi Donald Tusk mówił o potrzebie zakończenia „niepotrzebnej, szkodliwej dla Polski, dla Polaków idiotycznej wojny, którą PiS wypowiedział i polskiej praworządności, i UE".

– To ma bardzo konkretny wymiar. Proszę państwa, nie ma w tym przypadku, że waluty dwóch krajów ucierpiały najbardziej, jednoznacznie najbardziej, w związku z wojną wypowiedzianą Ukrainie przez Rosję: to jest polska złotówka i węgierski forint. Tutaj chyba nie trzeba dodatkowych komentarzy. Dlatego gorąco apeluję przede wszystkim do premiera Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego, prezydenta Dudy, żeby jak najszybciej odblokowali te środki, które są w naszej dyspozycji, w naszym zasięgu – powiedział Donald Tusk.

Lider Platformy Obywatelskiej mówił również o tym, jakie działanie sam zamierza podjąć. – Ze swojej strony będę w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin i w Brukseli, i na szczycie w Paryżu zabiegał o to, żeby ze strony europejskiej nie było cienia wątpliwości, że dzisiaj Polska potrzebuje maksymalnej pomocy wszystkich dostępnych środków, w tym środków dla samorządów – zapowiedział Donald Tusk.

