Wojna na Ukrainie. Mateusz Morawiecki nagrał spot. „Do przedstawicieli wolnego świata"

Trwa dwunasty dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dzisiaj odbyła się trzecia tura rozmów między przedstawicielami Rosji i Ukrainy. Mimo podejmowanych prób negocjacji nie widać deeskalacji konfliktu, a rosyjscy żołnierze wciąż przeprowadzają ataki nie tylko na wojskowe cele, ale także cywilne.

Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych opublikował nagranie, w którym zwrócił się do „przedstawicieli wolnego świata". Premier polskiego rządu w spocie nagranym w języku angielskim informuje, że do Polski wkroczył już ponad milion uchodźców z Ukrainy.

– Milion ludzi, którzy od pierwszych dni wojny znaleźli w naszym kraju schronienie i wsparcie. Jak dotąd nie musiały w Polsce powstawać wielkie obozy dla uchodźców. Polacy otworzyli przed uciekającymi z Ukrainy nie tylko swoje serca, ale także drzwi swoich domów. Potrzebujący są przyjmowani przez polskie rodziny. Nocleg i wyżywienie organizowane są też przez parafie, organizacje pozarządowe, samorządy i rząd. Dziś wszyscy Polacy udowadniają, czym jest prawdziwa solidarność. I za to moim rodakom dziękuję – powiedział Mateusz Morawiecki .

W dalszej części przemówienia szef polskiego rządu zaznaczył, że obecnie mierzymy się z największym kryzysem migracyjnym w Europe od czasów II wojny światowej. – Potrzebujemy działań systemowych i Polska je podejmuje. Dziś rząd przyjął ustawę, która reguluje status uchodźców i udostępnia im niezbędną pomoc. Tworzymy także dedykowany fundusz finansujący to wsparcie. Liczba uchodźców uciekających przed Putinem będzie rosła. Polska i inne Europy Środkowo-Wschodniej biorą dziś na siebie największy ciężar w organizowaniu pomocy humanitarnej – kontynuował premier Polski.