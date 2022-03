Wojna na Ukrainie. Dojdzie do bezpośrednich rozmów Zełenskiego z Putinem?

Od 13 dni trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Między stronami doszło na razie do trzech rund negocjacji. W rozmowach nie brali udziału prezydenci Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin. Minister spraw zagranicznych Ukrainy przekazał, że strona ukraińska domaga się dwustronnych rozmów między politykami.

– Od dawna chcieliśmy bezpośredniej rozmowy prezydenta Ukrainy z Władimirem Putinem, ponieważ wszyscy rozumiemy, że to on podejmuje ostateczne decyzje, zwłaszcza teraz – tłumaczył Dmytro Kułeba. – Kijów wie, że to Putin jest osobą, która podejmuje decyzje w Moskwie – dodał. Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że Wołodymyr Zełenski nie obawia się niczego, w tym również bezpośredniego spotkania z Władimirem Putinem. – Jeśli prezydent Rosji też się nie boi, to niech przyjdzie na spotkanie, niech usiądą i porozmawiają – powiedział minister spraw zagranicznych.

Prezydent Ukrainy chce rozmawiać z Władimirem Putinem

3 marca prezydent Ukrainy zadeklarował gotowość do rozmowy z Władimirem Putinem. – Muszę z nim bezwarunkowo porozmawiać, bez urazy, jak mężczyźni. To jedyny sposób na powstrzymanie tej wojny. Usiądź ze mną przy stole negocjacyjnym, jestem dostępny. Ale nie przy takim 30-metrowym, jak z Macronem czy Scholzem. Jestem normalnym facetem. Czego się boisz? Ja nie gryzę – mówił Zełenski.

Ukraiński przywódca zwrócił się też do rosyjskiego prezydenta. – Czego od nas chcecie? Wynoście się z naszej ziemi – powiedział Zełenski. Prezydent Ukrainy chwalił też Andrzeja Duda. Przyznał, że jest w regularnym kontakcie z polskim prezydentem. – Nasze relacje są wspaniałe. Jesteśmy przyjaciółmi, to nie są biurokratyczne relacje – zakończył.

Wojna Rosja – Ukraina. Koniec trzeciej rundy negocjacji

Doradca Wołodymyra Zełenskiego poinformował w mediach społecznościowych o zakończeniu trzeciej rundy rozmów pokojowych między Ukrainą i Rosją. Mychajło Podoliak zaznaczył, że odnotowano niewielkie pozytywne zmiany w zakresie poprawy logistyki korytarzy humanitarnych. Negocjacje dotyczyły również zawieszenia broni i gwarancji bezpieczeństwa.

Dyskusja trwała trzy godziny razem z jedną przerwą. Nie udało się dojść do porozumienia w zakresie zakończenia działań wojennych. Negocjacje mają być kontynuowane.



