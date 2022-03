Morawiecki leci do Londynu i Oslo. „Baltic Pipe jest symbolem niezależności Polski od Rosji”

We wtorek 8 marca Mateusz Morawiecki uda się do Londynu oraz do Oslo. Szef polskiego rządu będzie rozmawiał z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem oraz premierem Norwegii Jonasem Gahrem Storem. Dziennikarka Wprost Joanna Miziołek pisała, że w ten sposób Mateusz Morawiecki będzie kontynuował misję przekonywania Europy do zamknięcia dostaw gazu, ropy i węgla z Rosji. Alternatywą ma być m.in. gaz płynący z Norwegii przez budowany właśnie rurociąg Baltic Pipe.

– Sankcje będą kosztowały dużo, dlatego rozmawiam w Europie Zachodniej o odcięciu od sprzedaży gazu i ropy. Tak jak Nord Stream 2 był symbolem słabości Zachodu, tak Baltic Pipie jest symbolem niezależności Polski od Rosji i szantażu gazowego, czyli tego wszystkiego, co pozwoliło Putinowi zbudować machinę wojenną. Władimir Putin morduje niewinnych ludzi, zniszczmy tą jego maszynę.

Nasi sojusznicy pytają, jak pomóc nam w przyjmowaniu uchodźców. Dzisiaj ratujemy życie ludzi, organizujemy pomoc. Wiele krajów Europy i świata dzwoni do nas, jak pomóc. My z tej pomocy skorzystamy, żeby to nie budżet państwa polskiego był obciążony. Dziękuję wszystkim Polakom, którzy tak szczodrze otwierają serca na pomoc dla Ukraińców

