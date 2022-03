Nietypowe życzenia na Dzień Kobiet od Marka Kuchcińskiego. „Kobiety są jak Bayraktar”

8 marca to tradycyjnie święto kobiet. Od rana życzenia wszystkim paniom przesyłają kluby sportowe, przyjaciele, znajomi i krewni. Słowa otuchy do kobiet kierowane są również przez ukraińskich żołnierzy. Tradycyjnie życzenia z okazji Dnia Kobiet składają również politycy. Jedne z najbardziej oryginalnych życzeń w tym roku złożył polityk PiS Marek Kuchciński.

Życzenia na Dzień Kobiet od Marka Kuchcińskiego. Panie porównane do drona Bayraktar

W swoich życzeniach z okazji 8 marca przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych nawiązał do uzbrojenia ukraińskiej armii. W swoim wpisie porównał przedstawicielki płci pięknej do popularnych na froncie dronów bojowych Bayraktar. „Kobiety są jak Bayraktar. Subtelne, delikatne, a jednak chronią z wielką mocą. Dziękuję Paniom za Waszą siłę i piękno, życzę, byście były szczęśliwe” – napisał Marek Kuchciński.

Bayraktar TB2 niebawem pojawi się w Polsce

Można stwierdzić, że Ukraińcy podczas trwającej wojny z Rosją pokochali drony Bayraktar, które sieją spustoszenie w szeregach nieprzyjaciela. Ich zasługi są tak wielkie, że imieniem „Bayraktar” miał zostać nazwany nowo narodzony lemur w Kijowskim ZOO. Pewne jest za to, że Ukraińcy napisali piosenkę o dronie „Bayraktar”. „Przyszli do nas okupanci, do Ukrainy, nowiutkie mundury, wojenne maszyny. Ale nie spodziewali się, że ich sprzęt zmieni w pył… Bayraktar! Bayraktar” – głosi tekst utworu.

Drony Bayraktar TB2, bo tak brzmi ich pełniejsza nazwa, to sprzęt tureckich zakładów Baykar specjalizujących się w platformach bezzałogowych, sztucznej inteligencji i systemach zarządzania polem walki C4I. Pierwszy pokaz zdolności tego drona można było analizować podczas wojny w Górskim Karabachu.

Ukraina w 2019 roku zakupiła sześć dronów Bayraktar TB2 wraz z uzbrojeniem za kwotę 69 mln dolarów. Pod koniec 2021 roku Ukraina ogłosiła, że planuje zakupić dodatkowe 24 drony TB2. Oprócz Ukraińców drony te posiadają również Azerbejdżan, Etiopia, Libia, Maroko, Pakistan, Katar i Turkmenistan. Zamówienia na nie złożyły również Kirgistan, Irak, Nigeria oraz Polska, która sprowadzi 24 sztuki.

