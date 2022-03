Donald Tusk skrytykował brytyjskiego premiera. 50 wiz kontra 1,2 miliony Ukraińców

Donald Tusk we wtorek 8 marca opublikował tweeta, który nie spodoba się na Wyspach. Były premier Polski zaczepił w nim obecnego premiera Wielkiej Brytanii. „Solidarność w praktyce. Wielka Brytania przyznała 50 wiz ukraińskim uchodźcom, podczas gdy Polska powitała 1,2 miliona Ukraińców w dwa tygodnie” – pisał przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Polski polityk przytoczył też niedawne słowa Borisa Johnsona. „Jesteśmy hojni tak, jak to tylko możliwe. Jesteśmy bardzo, bardzo hojni” – przypominał brytyjskiemu przywódcy Tusk. Swojego tweeta zakończył emoji przedstawiającym „facepalm”, czyli charakterystyczny gest uderzenia dłonią w czoło.

Tusk w swoich ostrych słowach odnosił się do poniedziałkowej decyzji premiera Johnsona, który odrzucił wezwania do dalszego łagodzenia wymogów wizowych dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. – Myślę, że to rozsądne, biorąc pod uwagę, co dzieje się w Ukrainie, aby upewnić się, że mamy pewną podstawową zdolność do sprawdzania, kto przyjeżdża – oświadczył polityk.

Wojna na Ukrainie. Ponad milion uchodźców w Polsce

Od 24 lutego, czyli od dnia napaści Rosji na Ukrainę, polską granicę przekroczyło już 1,2 mln uchodźców. W rządzie trwają prace nad specustawą, regulującą kwestie pomocy Ukraińcom. Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt pojawił się w wykazie prac legislacyjnych rządu 2 marca. Określa on „szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa”.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Apel szefa ukraińskiej dyplomacji do świata. „Światło zwycięży ciemność”