Matteo Salvini pojawił się w Przemyślu. Prezydent miasta przygotował dla niego „prezent”. „Żadnego szacunku dla pana”

Matteo Salvini to lider skrajnie prawicowej i antyunijnej Ligi Północnej oraz były wicepremier Włoch. W 2017 r. jego partia podpisała umowę o ścisłej współpracy z Jedną Rosją Władimira Putina. Teraz twierdzi, że umowa została zawieszona. Liga jest też jednym z sojuszników Prawa i Sprawiedliwości w Europie.

Salvini potępił agresję Rosji na Ukrainę i przyleciał do Polski w ramach misji humanitarnej włoskiego parlamentu. Najpierw pojawił się w Warszawie, a we wtorek udał się do Przemyśla, gdzie codziennie trafiają tysiące uchodźców z Ukrainy. W mieście nie został jednak przyjęty z otwartymi ramionami. Salvini wystąpił na konferencji prasowej przed dworcem, gdzie działa punkt recepcyjny, razem z prezydentem Przemyśla Wojciechem Bakunem.

Salvini w Przemyślu. Prezydent chciał mu wręczyć prezent

Włodarz miasta podkreślił, że pomoc uchodźców niesie społeczność międzynarodowa, w tym organizacje z Włoch. – Chcemy wyrazić głęboki szacunek dla wszystkich włoskich obywateli, organizacji i firm włoskich, które nas wspierają. Jednocześnie mam pewną uwagę personalną do pana senatora Salviniego – powiedział Bakun. Prezydent chciał wręczyć Włochowi koszulkę przypominającą tą, w której w 2017 r. Salvini fotografował się w Moskwie – z podobizną Putina i napisem "Armia Rosji". – Chciałbym, żebyśmy wspólnie, panie senatorze, pojechali na granicę i do ośrodka dla uchodźców, żeby zobaczyć, co pana przyjaciel Putin zrobił. Co osoba, którą określa pan jako przyjaciela, zrobiła – powiedział Bakun.

Bakun: Żadnego szacunku dla pana

Salvini nie przyjął prezentu i próbował przerwać prezydentowi. – Przepraszam, jesteśmy tutaj, by nieść pomoc – mówił. – Właśnie pojedziemy zaraz do uchodźców i na granicę, jeśli będzie pan w tej koszulce. Zapraszam pana, panie senatorze. Żadnego szacunku dla pana – mówił dalej Bakun. Z relacji „Gazety Wyborczej” wynika, że obecni na miejscu włoscy dziennikarze krzyczeli w kierunku Salviniego: „bufon” i „twój przyjaciel to Putin”. – Porozmawiajmy w pokoju, potrzebujemy pokoju – odpowiedział im polityk.

Bakun wyjaśniał potem w rozmowie z dziennikarzami, że wykonał taki gest pod adresem Salviniego „z czystego odruchu, po tym jak przez Przemyśl przewinęło się około 300 tys. osób, w większości kobiet i dzieci”. – Niech Salvini nie udaje, że chce nieść pomoc – mówił. Prezydent określił wizytę Włocha w mieście „skrajną bezczelnością”.

