Wojna na Ukrainie. Ochojska uderza w polskie władze na forum PE. „Rząd to nie Polacy”

Od kilku miesięcy sytuacja przy granicy polsko-białoruskiej jest niespokojna. Tylko w lutym Straż Graniczna odnotowała prawie 500 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Dla porównania - rok temu w tym samym czasie odnotowano jeden taki przypadek. Polskie służby każdego dnia informują o incydentach z udziałem migrantów. W okresie nasilenia kryzysu wywołanego przez Aleksandra Łukaszenkę, Janina Ochojska nie szczędziła gorzkich słów pod adresem polskich władz, które nie zgodziły się na wpuszczanie migrantów do Polski.

Wojna na Ukrainie. Ochojska krytykuje rząd PiS w PE

8 marca europosłanka Koalicji Obywatelskiej mówiąc na forum PE o wojnie na Ukrainie, nawiązała do sytuacji przy granicy polsko-białoruskiej. – Polskę zalewa obecnie fala pomocy i solidarności. Chcę państwu uświadomić fakt, że to nie rząd pomaga, tylko Polacy, którzy przyjmują gości, do swoich rodzin. To NGO-sy i samorządy, które organizują tę ogromna pomoc i wolontariusze obecni wszędzie tam, gdzie ktoś jest w potrzebie. W ten sposób Polacy przywrócili wizerunek Polski gościnnej i otwartej na uchodźców, który był niweczony przez ostatnie laty przez rządzących - stwierdziła szefowa PAH.

W ocenie Janiny Ochojskiej „pomoc, wsparcie, ciepło i dawanie nadziei są zarezerwowane tylko dla niektórych uchodźców, tych bliższych kulturowo”. - Pomaganie innym migrantom proszącym o ochronę międzynarodową na granicy białoruskiej jest kryminalizowane, a osoby udzielające takiego wsparcia prześladowane. Obecnie rząd nie dopuszcza organizacji pozarządowych do granicy polsko-białoruskiej - zaznaczyła.

Przy okazji europosłanka Koalicji Obywatelskiej zaapelowała do UE o przekazania środków finansowych na pomoc humanitarną dla Ukrainy oraz pomoc uchodźcom znajdującym się w Polsce.

