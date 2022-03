Mocne przemówienie Jakiego w PE. „Zamiast pomóc Polsce, dalej płacicie Putinowi”

Patryk Jaki wygłosił przemówienie na forum Parlamentu Europejskiego. Europoseł PiS mówił m.in. o wojnie na Ukrainie oraz finansowaniu przez Zachód Władimira Putina. – Polska ostrzegała was, że jeżeli Unia uzależni się od Rosji, ona wykorzysta te pieniądze w złym celu. I zamiast wstrzymać deale z Putinem, mściliście się na Polsce! Policzyłem. 41 debat i rezolucji uderzających w Polskę w tej kadencji Za co? M.in. za nieprzyjmowanie uchodźców – wyliczał polityk Solidarnej Polski.

Wojna na Ukrainie. Patryk Jaki uderza w UE

Europoseł stwierdził, że „w czasie inwazji Rosji na Ukrainę Polska pokazuje światu, czym różnią się migranci od prawdziwych uchodźców”. Z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego do naszego kraju dotarło 1,27 mln osób. – A wy zamiast pomóc Polsce, dalej płacicie w tym czasie 600 milion euro dziennie Putinowi! I za pieniądze on morduje codziennie ludzi! Jakaś refleksja? No pewnie, zobaczmy: co mamy jutro w planie? Proszę bardzo, tradycyjnie: rezolucja z sankcjami. Na kogo? Na Rosję? Nie, na Polskę – kontynuował Patryk Jaki.

Według eurodeputowanego „UE potrzebuje zmian, ale potrzebuje też komisji śledczej, która wyjaśni, kto doprowadził do tego, że Europa finansuje Putinowi wojnę”. Przy okazji Patryk Jaki skrytykował politykę Niemiec. – Za niemiecką butę i arogancję Europa już dwa razy płaciła wojnami. Nie możemy na to pozwolić trzeci raz – powiedział polityk. Wielu myślało, że Ukraina upadnie po dwóch dniach. A ona, jak na złość, walczy. Więc i wasze hełmy, po 12 dniach, wreszcie dotarły na Ukrainę. Gratuluję! – podsumował.

Polityk nawiązał do zaskakującej deklaracji Niemiec z początku stycznia. Berlin obiecał wówczas wysyłkę 5 tysięcy hełmów wojskowych dla ukraińskiej armii. 26 lutego Niemcy zmieniły stanowisko w sprawie wysyłania broni na Ukrainę. Po fali krytyki Olaf Scholz zapowiedział wsparcie ukraińskich wojsk w walce z Rosją.

