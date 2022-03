Prezydent Przemyśla zawstydził Salviniego. Kowal i Waszczykowski pokłócili się po tym geście

Kiedy w Przemyślu pojawił się Matteo Salvini, włoski polityk nie kryjący sympatii do Władimira Putina, prezydent miasta Wojciech Bakun próbował mu wręczyć koszulkę z podobizną rosyjskiego przywódcy. Salvini potępił agresję Rosji na Ukrainę i przyleciał do Polski w ramach misji humanitarnej włoskiego parlamentu, to jednak nie wystarczyło polskiemu politykowi.

– Chciałbym, żebyśmy wspólnie, panie senatorze, pojechali na granicę i do ośrodka dla uchodźców, żeby zobaczyć, co pana przyjaciel Putin zrobił. Co osoba, którą określa pan jako przyjaciela, zrobiła – powiedział Bakun. – Właśnie pojedziemy zaraz do uchodźców i na granicę, jeśli będzie pan w tej koszulce. Zapraszam pana, panie senatorze. Żadnego szacunku dla pana – dodawał.

Inicjatywę gospodarza Przemyśla skomentował na Twitterze poseł KO Paweł Kowal. „Koszulka z Putinem to super niespodzianka od prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakunan dla Matteo Salviniego. Niech go uwiera do końca życia. Kolejne dla Schroedera, Orbana, Szijjarto, LePen. Trzeba piętnować Putintern, bo za parę lat będziemy za ich interesy płacić krwią” – pisał.

Waszczykowski do Kowala: A kto da gadżet Angeli Merkel?

Niespodziewanie w kontrze do Kowala odezwał się Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło. „A kto i jaki gadżet da kanclerz Merkel za Nord Stream, czy za budowę ośrodka dowodzenia wojskowego pod Moskwą, za 8 lat zwodzenia Ukrainy w ramach formatu normandzkiego, za pozwolenie Komisji Europejskiej atakowanie Polski? Już płacimy za jej Putintern” – atakował.

„Witku! Ja z tym gadżetem problemu nie mam. Ale Ty się odzywasz jak nożyce, bo Cię sumienie męczy. I słusznie, że męczy. Wiesz sam dlaczego” – ripostował Kowal. „Jakieś konkrety, coś merytorycznego? Nic mnie nie męczy. Rząd Dobrej Zmiany Beaty Szydło dobrze się przysłużył polskiemu bezpieczeństwu. Mamy dziś realne wsparcie wojsk i sprzętu USA i NATO. I spokojne sumienie, że zawsze byliśmy po dobrej stronie dla Polski” – odpisał jeszcze Waszczykowski.

Kim jest Matteo Salvini i jego Liga Północna?

Matteo Salvini to lider skrajnie prawicowej i antyunijnej Ligi Północnej oraz były wicepremier Włoch. W 2017 r. jego partia podpisała umowę o ścisłej współpracy z Jedną Rosją Władimira Putina. Teraz twierdzi, że umowa została zawieszona. Liga jest też jednym z sojuszników Prawa i Sprawiedliwości w Europie.

