Premier Morawiecki z wizytą w Austrii: Należy stworzyć nowy „Plan Marshalla” dla Ukrainy

O atakach na ludność cywilną podczas wspólnej konferencji prasowej mówił kanclerz Nehammer. – My, jako Unia Europejska, jesteśmy ws tanie odpowiedzieć środkami cywilnymi na te rosyjskie działania. Chcę zaznaczyć, że prezydent Putin ma możliwość w każdej chwili zakończyć tę wojnę. Niech z niej skorzysta, niech zakończy cierpienie ludzi – podkreślał, wzywając przy tym do utworzenia korytarzy humanitarnych.

Premier Polski zwracał z kolei uwagę, że wszyscy muszą uświadomić sobie pewien fakt. – Rosja nie zaatakowała Ukrainy półśrodkami, w jakiś niewielkich zakresach, jakimś cyberatakiem. Rosja zaatakował ukraińskie miasta, wioski i dopuszcza się zbrodni wojennych. Musimy odciąć tej wojnie tlen – podkreślał.

– Co jest tym tlenem dla wojny? To m.in. pieniądze oligarchów, płynące z dostaw ropy oraz gazu. Rozmawialiśmy dziś o tym z panem kanclerzem. Musimy wyjść poza strefę komfortu, to już się stało w pewnym zakresie – przyznał Mateusz Morawicki. – Ukraina walczy o bezpieczeństwo całej Europy, dlatego sankcje muszą być realne. W Wiedniu również są oligarchowie, którzy finansują Putina. Apeluję, żeby te sankcje były realne, miażdżące i konkretne. Prosiłem o to w Londynie i proszę tutaj – oświadczył.

Ukraina w Unii Europejskiej? „Jesteśmy na jednej długości fali”

Morawiecki mówił też o nadziejach Ukrainy związanych z akcesem do UE. – Wspieramy aspiracje europejskie Ukrainy. Kijów rozumie, i my też rozumiemy, że jest to pewien proces, ale musimy dać nadzieję Ukrainie. Jesteśmy na jednej długości fali w tym, że poszczególne kraje UE chcą dać nadzieję Ukrainie na szybką odbudowę państwa – zaznaczał.

Wojna na Ukrainie. Morawiecki: Należy stworzyć nowy „Plan Marshalla”

– Należy stworzyć nowy „Plan Marshalla” dla Ukrainy. Jako państwa członkowskie musimy wspomóc naszego sąsiada w tym zakresie. Bardzo dziękuję panu kanclerzowi za zaproszenie. To dla nas bardzo ważne, że mogliśmy przed RE uzgodnić nasze stanowiska i starać się o to, żeby wojna jak najszybciej się zakończyła, żeby odciąć tlen tej wojnie i żeby doprowadzić do pokoju w Europie – powtórzył polityk.

