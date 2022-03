Wojna na Ukrainie. Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych: W Rosji będzie rosła świadomość społeczna

Rzecznik prasowy ministra-koordynatora służb specjalnych napisał w serii wpisów w mediach społecznościowych, że w Rosji „coraz częściej pojawia się kwestia wysyłania na śmierć rosyjskich żołnierzy, kierowanych na Ukrainę. W czasie jednej z sesji parlamentu Ludmiła Narusowa pytała o to, dlaczego Rosja wysyła żołnierzy poborowych na wojnę” – zaczął Stanisław Żaryn.

Dalej rzecznik kontynuuje, że rosyjska senator na posiedzeniu komisji ds. ustawodawstwa konstytucyjnego wyższej izby parlamentu Rosji przytoczyła historię jednego oddziału, gdzie na 100 żołnierzy przeżyło czterech. „Jej wystąpienie było przerywane i wywołało gniew prowadzącego obrady Rady Federacji” – relacjonuje Żaryn. Dodał, że wysyłanie poborowych na wojnę odnotował również Komitet Matek Żołnierzy Rosji.

Wojna na Ukrainie. Stanisław Żaryn o świadomości ws. działań rosyjskich żołnierzy

„Na stronie internetowej instytucji zamieszczono apel, w którym ostrzega się poborowych przed wysyłaniem na wojnę. Z tekstu, który umieszczono na stronie wynika, że dowódcy ‘podstępem’ próbują podtykać poborowym umowy na misję wojenną, co jest niezgodne z rosyjskim prawem. Przy tej okazji Komitet informuje również rodziny żołnierzy, co mogą zrobić, gdy chcą sprawdzić co dzieje się z ich synami służącymi w armii” – napisał rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych.

Żaryn zaznaczył, że „pytania o los żołnierzy wysyłanych na wojnę przeciwko Ukrainie kierowane są również coraz częściej do lokalnych władz rosyjskich, bo coraz więcej rodzin żołnierzy poległych na Ukrainie orientuje się, że Rosja wysyła ich na zbrodniczą misję i śmierć”. „Blokada informacyjna panująca w Rosji i bardzo znaczące wzmocnienie cenzury nie są w stanie zatrzymać prawdy o rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie. W Rosji będzie rosła świadomość społeczna” – zakończył.

