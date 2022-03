Rosyjscy jeńcy wzięli udział w konferencji prasowej w Kijowie. Wezwali żołnierzy do „rzucenia broni” i przepraszali

W konferencji wzięło udział siedmiu żołnierzy zwiadu, którzy oddali się w niewolę po stracie sprzętu wojskowego. Jeniec Siergiej Gałkin powiedział, że Rosjanie powiedzieli żołnierzom, że muszą „ratować ludność cywilną” na Ukrainie, ale okazało się, że tak nie jest. Pojmany żołnierz wezwał przywódców swojego kraju do zaprzestania „terroryzmu”. – Nasz rząd powiedział, że należy tu ratować cywilów. Chcę powiedzieć rosyjskim żołnierzom, żeby rzucili broń. Tu jest ludność cywilna, która nie chce wojny. Chcę również powiedzieć mojemu naczelnemu dowódcy, aby przestał terroryzować Ukrainę – oświadczył.

Wojna Rosja – Ukraina. „Chłopcy, złóżcie broń”

Drugi jeniec Serhij Błażko apelował do swoich przywódców o zaprzestanie „wysyłania żołnierzy” na Ukrainę. – Chcę przekazać mojemu dowództwu, żeby natychmiast przerwało wojnę – wzywał. – Zdaliśmy sobie sprawę, że nie ma tu faszystów i ucisku narodu ukraińskiego. Chcę, żeby moi koledzy mnie usłyszeli – chłopcy, złóżcie broń, walczymy przeciwko pokojowemu narodowi. I mówię głównodowodzącemu – jest tu wielu takich jak my i prędzej czy później wrócimy do domu, a ludzie stracą cierpliwość i chwycą za broń, by obalić rząd, który podstępnie wysyła tu chłopców jako mięso armatnie – mówił z kolei Maksym Czernik. Jeniec przekazał też Ukraińcom „najgłębsze przeprosiny”.

„W tej sytuacji to my jesteśmy faszystami”

Na pytanie dziennikarzy, jak się czują, gdy na Ukrainie giną dzieci i cywile, jeńcy przez kilka minut milczeli ze spuszczonymi głowami. Czernik odpowiedział w końcu: „W tej sytuacji to my jesteśmy faszystami”. Padły też pytania o to, co by się stało z nimi, gdyby wrócili do Rosji po pojawieniu się na konferencji w Kijowie. – Nie wiemy – odpowiedzieli.

Jeńcy mają odbudowywać Ukrainę

We wtorek wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Jewhen Jenin zapowiedział, że schwytani rosyjscy jeńcy wojenni będą traktowani zgodnie z normami międzynarodowego prawa humanitarnego. – To nas odróżnia od rosyjskiego agresora, który strzela do cywilów, przeprowadza ataki rakietowe i bombowe na domy. I nie mówię o traktowaniu naszych żołnierzy – powiedział, cytowany przez Ukrinform.

Polityk oświadczył, że Ukraina wykorzysta wszystkie możliwości wobec jeńców wojennych, jakie daje Konwencja Genewska. – To znaczy wykorzystanie siły roboczej itp. Wszyscy ci ludzie będą później pracować nad odbudową gospodarki Ukrainy – zapowiedział przedstawiciel ukraińskich władz. Według władz ukraińskich pojmano już setki rosyjskich wojskowych.

