Dziambor zdradza kulisy rozłamu w Konfederacji. „Rozstaliśmy się bardziej towarzysko”

Jakub Kulesza, Artur Dziambor i Dobromir Sośnierz odeszli z partii KORWiN. Posłowie pozostaną nadal w klubie parlamentarnym Konfederacji. – Rozstaliśmy się bardziej towarzysko, a jednak zostajemy razem w projekcie Konfederacji, ale na zasadach podobnych, jak Zbigniew Ziobro funkcjonuje w PiS-ie – czyli jesteśmy we wspólnym projekcie, ale mamy między sobą dosyć duże różnice przekazowe w niektórych kwestiach – tłumaczył Artur Dziambor w rozmowie z wPolityce.

Dlaczego posłowie odeszli z partii Korwin-Mikkego?

Poseł tłumaczył, że razem z Jakubem Kuleszą i Dobromirem Sośnierzem zdecydowali się na taki krok, bo w „sytuacji, w której znalazła się teraz Polska, również z powodu bestialskiego napadu Rosji na Ukrainę, będzie bardzo brakowało przekazu typowo rynkowego, gospodarczego”. Problemem były przede wszystkim relacje z prezesem partii KORWiN – spory miały trwać już od dłuższego czasu.

– Konflikty między nami dotyczące przekazu trwały od bardzo dawna. Teraz w momencie, gdy zaczęła się ta sytuacja wojenna, to spory były bardzo ostre, gdzie żądaliśmy, żeby przekaz był spójny. Nie byliśmy w stanie tego uzyskać od prezesa Korwin-Mikkego, który sprawił, że przez ostatni tydzień 95 proc. czasu traciłem na to, żeby odbijać jakiś hejt albo tłumaczyć, co prezes miał na myśli, a nie chcę tego robić – wyjaśnił Artur Dziambor.

– Nie zgadzamy się z przekazem prezesa Korwin-Mikkego, dlatego w ramach protestu zdecydowaliśmy się odejść z partii KORWiN – dodał.

Posłowie Konfederacji tworzą nową partię

Polityk zapowiedział, że wraz z kolegami zamierza założyć nowe ugrupowanie. – Trudne czasy prowadzą do trudnych decyzji, hartują stal. Rozpoczynamy właśnie budowę czwartej nogi Konfederacji, która będzie wolnościowa. Będzie to nowa partia, która będzie funkcjonowała w tym momencie w ramach Konfederacji – ogłosił we wtorek 8 marca w Sejmie

– Ta konferencja prasowa to było tylko ogłoszenie naszego kroku, natomiast w ciągu ostatnich 24 godzin odebrałem myślę, że gdzieś z 50 telefonów z deklaracjami chęci współpracy z nami, to głównie przedsiębiorcy – deklarował Artur Dziambor w rozmowie z wPolityce. Parlamentarzysta dodał, że nazwa nowej partii jest już ustalona, ale jej nie zdradzi, by nie zarejestrował jej ktoś inny.

