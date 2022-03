Wiceprezydent USA Kamala Harris z wizytą w Polsce, w planie wiele spotkań. Padły już ważne deklaracje

Amerykański samolot Air Force Two z Kamalą Harris na pokładzie wylądował w środę po godz. 22 na warszawskim lotnisku Chopina. Zastępczynię Joe Bidena powitali amerykański ambasador w Polsce Mark Brzezinski i szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Kamala Harris w Warszawie. Przywitał ją Morawiecki

Oficjalnie wizyta wiceprezydent USA rozpoczęła się w czwartek rano od spotkania z Mateuszem Morawieckim w Kancelarii Premiera. – Cieszę się bardzo, że mamy tak bardzo silny sojusz z USA. Bardzo ważne jest, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO, w szczególności tego, co teraz dzieje się w Ukrainie, musimy poświęcić trochę czasu, żeby podyskutować o tym, w jaki sposób pomóc Ukraińcom utrzymać ich suwerenność oraz terytorialną integralność oraz ich wolność, ponieważ oni walczą również o naszą wolność, całej Europy – mówił szef rządu w czasie powitania Kamili Harris. Amerykańska wiceprezydent podziękowała za „ciepłe przyjęcie” i zaznaczyła, że chciałaby „aby okoliczności tego spotkania były inne”.

– Jestem tutaj, na wschodniej flance NATO, aby potwierdzić nasze zaangażowanie w zobowiązania w stosunku do Polski oraz sojuszników z NATO. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że jesteśmy w pełni zjednoczeni, jeżeli chodzi o wiele tematów, w szczególności Ukrainę. Jesteśmy gotowi do tego, aby bronić zasad, które ważne są dla nas, jako państw NATO-owskich, czyli walkę o suwerenność oraz suwerenność i integralność terytorialną – powiedziała wiceprezydent. – Dzisiaj będziemy rozmawiać o wszystkim, co trzeba zrobić, aby upewnić się, że Rosja poniesie ciężkie konsekwencje za swoje agresywne działania – podkreśliła. Po części otwartej dla dziennikarzy Harris i Morawiecki udali się rozmowę w cztery oczy, a następnie odbyło się spotkanie delegacji.

Napięty program wizyty

Następnie zaplanowano rozmowę amerykańskiej wiceprezydent z Andrzejem Dudą. Harris ma też spotkać się z uchodźcami z Ukrainy i personelem amerykańskich ambasad z Warszawy i Kijowa. Zastępczyni Bidena będzie też rozmawiać z przebywającym w Warszawie premierem Kanady Justinem Trudeau. Z kolei w piątek, przed odlotem do Rumunii, Harris odwiedzi polskich i amerykańskich żołnierzy.

Warszawski ratusz przekazał, że w związku z wizytą amerykańskiej wiceprezydent, wystąpią utrudnienia w ruchu, a także zmiany w kursowaniu niektórych autobusów i tramwajów.