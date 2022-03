Spotkanie Putin – Łukaszenka w Moskwie. Wyznaczono datę

Jak informuje ANI powołując się na Sputnika, w piątek 11 marca w Moskwie powinno odbyć się spotkanie Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką. Informację tę potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Spotkanie Putina z Łukaszenką

Jak informuje ANI tematem rozmów może być omówienie kwestii współpracy sojuszniczej, a także sytuacji na Ukrainie. Władimir Putin może wywierać nacisk na prezydenta Białorusi, aby ten wsparł go w walce na Ukrainie.

O kwestii dołączenia Białorusi do wojny na Ukrainie mówi się niemalże od początku konfliktu. Nieoficjalną datą przystąpienia armii Łukaszenki do walk miał być 28 lutego. – Decyzja o udziale w operacji wojskowej armii białoruskiej została już podjęta. Z tego, co rozumiem, różne jednostki dołączą do operacji w różnym czasie – mówił w rozmowie z BBC Andrija Striżaka, założyciela fundacji pomocy osobom represjonowanym Bysol.

Ostatecznie jednak Białoruś nadal wstrzymuje się przed wprowadzeniem wojsk na Ukrainę. Z jej terenu prowadzony był jednak ostrzał celów na Ukrainie.

Aleksander Łukaszenka rozmawiał z Władimirem Putinem o Czarnobylu

W czwartek rosyjska agencja informacyjna TASS poinformowała, że prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka telefonicznie rozmawiał o sytuacji w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej z Władimirem Putinem. Przypominamy, że z powodu awarii sieci od środy w elektrowni atomowej nie ma prądu, a system chłodzenia zużytego paliwa jądrowego działa dzięki użyciu generatorów diesla.

Efektem rozmowy miało być zapewnienie przez Białoruś dostaw prądu na teren elektrowni w Czarnobylu. Łukaszenka potwierdził, że białoruscy specjaliści już rozpoczęli działania, których celem będzie dostarczenie niezbędnego zasilania na teren elektrowni.

Czytaj też:

Ukraina ostrzegała o ryzyku radioaktywnego wycieku z elektrowni w Czarnobylu. Komunikat MAEA ws. bezpieczeństwa