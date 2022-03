Kamala Harris spotkała się z Andrzejem Dudą. „Dziękuję Polakom za to, co robią”

Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z wiceprezydent USA Kamalą Harris. Politycy rozmawiali o współpracy sojuszniczej w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainie, wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i wsparciu uchodźców. – Na naszych oczach rozgrywa się dramat niewinnych ludzi. Nie ma żadnych wątpliwości: razem z USA i pozostałymi sojusznikami NATO i z całym wolnym uczciwym światem stoimy po stronie Ukrainy. Będziemy robić wszystko, by Ukrainę obronić – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wspomniał również o kwestiach bezpieczeństwa i znaczeniu sojuszy międzynarodowych. – Musimy uratować Ukrainę. Mamy do czynienia z barbarzyństwem z elementami ludobójstwa – stwierdził. – Poprosiłem wiceprezydent USA, aby w miarę możliwości programy zakupu amerykańskiego wyposażenia dla polskiej armii zostały przyspieszone; chcemy, aby nasze wojsko miało to nowoczesne wyposażenie jak najszybciej – przekazał Andrzej Duda.

Wojna na Ukrainie. Kamala Harris dziękuje Polakom

– To co zrobiliście, było niesamowite. Patrzyliśmy, jak zwykli ludzie dokonują rzeczy niesamowitych. W imieniu obywateli USA i naszego prezydenta dziękuję panu prezydentowi i Polakom za to, co robicie – powiedziała wiceprezydent USA.



– Widzimy tragiczne czyny w niewyobrażalnych proporcji. Szpital dziecięcy, szpital położniczy, kobiety w ciąży, które szukały pomocy, a musiały uciekać... Jestem w Polsce, by wyrazić ważną i trwałą relację między Stanami a Polską. W szczególności, jeśli chodzi o Ukrainę wykazujemy się jednością, by wesprzeć Ukrainę i Ukraińców w kwestiach humanitarnych – podkreśliła amerykańska polityk.



Kamala Harris ogłosiła, że USA przekażą kolejne 50 mln dolarów poprzez program żywności ONZ, by wesprzeć Ukrainę.



Kamala Harris o relacjach z Polską



Wiceprezydent USA zaznaczyła, że relacje między USA a Polską są głębokie, trwałe i silne. – Kiedy w 2015 roku rozpoczynałem prezydenturę, doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, że agresywna Rosja nie poprzestanie, jak mówił śp. Lech Kaczyński, na atakach na Gruzję w 2008 r i potem na część Ukrainy. Że może kiedyś chcieć sięgnąć nawet po mój kraj. Tymi, którzy rozumieli doskonale, co wtedy mówiłem, byli przedstawiciele USA, przedstawiciele administracji Baracka Obamy – podsumował Andrzej Duda.

