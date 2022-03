Była ambasador USA w Polsce: należą wam się przeprosiny, w wielu rzeczach byliście mądrzejsi

Georgette Mosbacher w rozmowie z Interią odniosła się do wojny na Ukrainie. Była ambasador USA w Polsce podkreśliła, że Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy i Wielka Brytania nie były w stanie zapobiec tej wojnie. – Największe potęgi gospodarcze i militarne świata nie potrafiły zatrzymać dyktatora, rządzącego państwem o PKB Teksasu. Przecież Władimir Putin od dekad sugerował, co zrobi, a jednak Zachód stał biernie – powiedziała Mosbacher.

Była dyplomatka zaznaczyła, że inwazja zapoczątkowana przez prezydenta Rosji powinna wszystkim uświadomić, jak ważna jest niezależność energetyczna. Mosbacher uderzyła również w Niemcy, odnosząc się do kwestii budowy gazociągu Nord Stream 2. – Jak można było dopuścić do tego, aby państwo autorytarne korzystało z ropy i gazu jak z broni, budując z politykiem anektującym Krym i Donbas wspólny gazociąg? – pytała.

Wojna Rosja – Ukraina. Georgette Mosbacher o dezinformacji

Była ambasador USA w Polsce zaznaczyła, że wojna powinna przyczynić się do wzmocnienia pozycji Warszawy na arenie międzynarodowej. Mosbacher zwróciła uwagę, że Unia Europejska „zajmuje się w tej chwili praworządnością w Polsce i debatuje nad sankcjami”. Według byłej dyplomatki spora część z problemów, z którymi boryka się obecnie Warszawa, wynikała z rosyjskiej dezinformacji, a UE i USA „przyjmowały ją bezkrytycznie”.

– Uważam, że Polsce należą się przeprosiny. Ze strony Unii Europejskiej i USA. W wielu rzeczach byliście od nas mądrzejsi – przyznała Mosbacher. Była ambasador USA w Polsce odniosła się także do zamieszania z MiG-ami. Oceniła, że „ewidentnie zawiodła dyplomacja, zabrakło zimnej krwi”. – Gdy się chce, zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie, ale musi ono uwzględniać argumenty Polski – dodała.

Wojna na Ukrainie. Była ambasador USA w Polsce o zachowaniu Władimira Putina

Mosbacher stwierdziła, że Ukraina powinna dołączyć do UE, a decyzja o wzmocnieniu NATO powinna zapaść przy udziale państw członkowskich. Według byłej dyplomatki kluczową kwestią wojny na Ukrainie będzie moment, w którym Putin zrozumie, że ciągnie Rosję na dno. Mosbacher podsumowała, że rosyjski przywódca jest zdolny do wszystkiego i zaznaczyła, że „prędzej czy później Putin będzie zmuszony do negocjacji”.

