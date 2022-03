Morawiecki: Są premierzy, którzy chcą zamknąć drzwi dla Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest nie fair

– Ostatnie dwa tygodnie wstrząsnęły UE, ale czy rzeczywiście dokonały tego przełomu w myśleniu wszystkich? O to będę dzisiaj pytał tutaj na Radzie Europejskiej, bo wczoraj bomby rosyjskie spadły na kolejne szpitale, żłobki i przedszkola – mówił Mateusz Morawiecki. – To już nie jest zwyczajna wojna. To jest masakra, to jest rzeź – wskazał premier Polski przed szczytem Radu Europejskiej w Paryżu. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że wziął ze sobą m.in. zdjęcia, by pokazać europejskim przywódcom, jak wyglądają rosyjskie zbrodnie na Ukrainie.

Morawiecki do europejskich premierów: To jest nie fair

– Mam wrażenie, że część elit europejskich chciałaby już dziś uznać, że sprawa jest załatwiona. Ale tak nie jest – podkreślił Morawiecki. Premier zapowiedział, że będzie na sesji Rady Europejskiej mówił o jeszcze mocniejszych sankcjach. – Nie może być tak, że tam, na Ukrainie, ludzie giną także za naszą wolność, demokrację, bezpieczeństwo, a są premierzy, którzy chcą zamknąć drzwi dla Ukrainy do Unii Europejskiej – powiedział Morawiecki.

– To jest nie fair i do tych premierów wprost adresuję, wprost zwracam się o zmianę stanowiska. Dziś Ukraina walczy także was, bo jeśli Putin zdobędzie Ukrainę, wymorduje tam dziesiątki tysięcy ludzi albo więcej, to potem przyjdzie po kolejne kraje: Litwę, Łotwę, Estonię, Polskę, a później dalej na zachód. Bo taki jest cel imperium – wyliczał Morawiecki.

Premier Polski zaznaczył, że dziś Rada Europejska ma szansę zmienić „skompromitowaną politykę wobec Rosji” na plan nadziei dla Europy, uniezależnienia się od ropy i gazu. Wezwał do odwagi w kwestii nakładania na Rosję kolejnych restrykcji, które uderzają w rosyjską gospodarkę i oligarchów.

Sceptycznie na temat członkostwa Ukrainy wypowiadał się sam gospodarz szczytu, Emmanuel Macron. Podobne stanowisko przedstawił kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

