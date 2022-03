– Ostatnie dwa tygodnie wstrząsnęły UE, ale czy rzeczywiście dokonały tego przełomu w myśleniu wszystkich? O to będę dzisiaj pytał tutaj na Radzie Europejskiej, bo wczoraj bomby rosyjskie spadły na kolejne szpitale, żłobki i przedszkola – mówił Mateusz Morawiecki.

– Są premierzy, którzy chcą zamknąć drzwi dla Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest nie fair i do tych premierów wprost adresuję, wprost zwracam się o zmianę stanowiska. Dziś Ukraina walczy także was, bo jeśli Putin zdobędzie Ukrainę, wymorduje ludzi, to przyjdzie po kolejne kraje – powiedział Morawiecki w Paryżu, gdzie odbywa się szczyt Rady Europejskiej.

Sceptycznie na temat członkostwa Ukrainy wypowiadał się sam gospodarz szczytu, Emmanuel Macron. Podobne stanowisko przedstawił kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

