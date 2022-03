Zaskakująca reakcja Kamali Harris na słowa Andrzeja Dudy. Co powiedział prezydent?

W czwartek 10 marca do Polski przyleciała Kamala Harris. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych spotkała się m.in. z Mateuszem Morawieckim oraz Andrzejem Dudą. Po zakończeniu rozmów z prezydentem odbyła się wspólna konferencja prasowa.

Dziennikarka TVP Żaklina Skowrońska dopytywała polityków o relacje polsko-amerykańskie. – To jest właśnie prawdziwa przyjaźń. Jak powiedziała dzisiaj pani wiceprezydent: a friend in need is a friend indeed [prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – red.] – powiedział Andrzej Duda. Nie wiadomo co dokładnie usłyszała Kamala Harris, jednak słowa polskiego prezydenta wywołały u amerykańskiej polityk spore rozbawienie.

twitter

Wojna na Ukrainie. O czym Duda rozmawiał z Harris?

Politycy rozmawiali o współpracy sojuszniczej w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainie, wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i wsparciu uchodźców. – Na naszych oczach rozgrywa się dramat niewinnych ludzi. Nie ma żadnych wątpliwości: razem z USA i pozostałymi sojusznikami NATO i z całym wolnym uczciwym światem stoimy po stronie Ukrainy. Będziemy robić wszystko, by Ukrainę obronić – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wspomniał również o kwestiach bezpieczeństwa i znaczeniu sojuszy międzynarodowych. – Musimy uratować Ukrainę. Mamy do czynienia z barbarzyństwem z elementami ludobójstwa – stwierdził. – Poprosiłem wiceprezydent USA, aby w miarę możliwości programy zakupu amerykańskiego wyposażenia dla polskiej armii zostały przyspieszone; chcemy, aby nasze wojsko miało to nowoczesne wyposażenie jak najszybciej – przekazał Andrzej Duda.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Rosja przedstawiła sześć postulatów. Po ich spełnieniu zakończy inwazję