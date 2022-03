Zełenski ostro o sugestiach Rosji. „Nikt na Ukrainie nie rozwija broni masowego rażenia”

Rosja sugeruje, że na Ukrainie znajdują się ośrodki pracujące nad bronią biologiczną.Według Borisa Johnsona jest to pretekst ze strony Kremla, aby użyć własnej broni chemicznej. – To kamuflaż. Fałszywa historia gotowa do wykorzystania. Widzieliśmy to w Syrii. Widzieliśmy to nawet w Wielkiej Brytanii. Właśnie to robią. To cyniczny, barbarzyński rząd – mówił Johnson.

O możliwości użycia broni chemicznej lub biologicznej przez Rosję wspominała także rzeczniczka Białego Domu. „Teraz, gdy Rosja wysunęła te fałszywe twierdzenia, a Chiny, jak się wydaje, poparły tę propagandę, wszyscy powinniśmy uważać na możliwe użycie przez Rosję broni chemicznej lub biologicznej na Ukrainie, lub na operację pod fałszywą flagą z jej użyciem. To jasny schemat” – napisała na swoim profilu na Twitterze Jen Psaki.

Wojna na Ukrainie. Zełenski odpowiada Putinowi

– Rosyjscy propagandziści dziś bardzo się starali, prawdopodobnie po to, aby przykryć swoje zbrodnie. Nikt na Ukrainie nie rozwija żadnej chemicznej. Na mojej ziemi nie opracowano żadnej broni masowego rażenia. Wie o tym cały świat – podkreślił Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Prezydent Ukrainy przyznał, że obawia się, iż Rosja może użyć broni chemicznej lub biologicznej do ataku na wojsko lub ludność cywilną. – Bardzo się tym martwię, bo wielokrotnie przekonywano nas: jeśli chcecie wiedzieć o planach Rosji, spójrzcie na to, o co was oskarża. Rosyjska propaganda wskazuje, że są do tego zdolni i tego chcą – stwierdził ukraiński polityk.

– Co to za oskarżenia o przygotowywanie ataków chemicznych? Co, zdecydowaliście, że będziecie prowadzić „dechemizację” Ukrainy? Czym? Amoniakiem? Fosforem? Co jeszcze nam przygotowaliście? – pytał Wołodymyr Zełenski i dodał, że jeśli Rosja użyje broni biologicznej przeciwko Ukraińcom, będzie się mierzyć z najsurowszymi sankcjami.

