Berlin prosi rząd o pomoc z uchodźcami. „Dochodzimy do granic możliwości”

W piątek 11 marca burmistrz Berlina Franziska Giffey wezwała krajowe władze do wsparcia wysiłków związanych z przyjęciem uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie. Mówiła o tysiącach ludzi, dla których każdego wieczora w stolicy Niemiec tworzy się ponad tysiąc miejsc noclegowych.

- Żaden kraj związkowy RFN nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z takim obciążeniem. Obecnie potrzebna jest przede wszystkim ogólnokrajowa koordynacja - przekonywała Giffey podczas przemówienia w Bundesracie.

Ostatniej nocy władze Berlina na potrzeby uchodźców udostępniły powierzchnię miejskiego centrum wystawowego. Burmistrz podkreślała, że jest to pierwsza taka sytuacja, w której udostępniana jest wspomniana hala. W jej ocenie pokazuje to, iż stolica Niemiec „dochodzi do granic możliwości” w zakresie samodzielnego przyjmowania uciekinierów z Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Ilu uchodźców dotarło do Niemiec?

Od wybuchu wojny na Ukrainie w Niemczech zarejestrowano 109 183 uchodźców z Ukrainy, z czego 99 091 osób to obywatele zaatakowanego kraju. Faktyczne liczby mogą być jednak wyższe, ponieważ Ukraińcy mogą przekraczać granice krajów Unii Europejskiej bez wiz. Nie wiadomo oczywiście, ilu zatrzymuje się w Niemczech, a ilu podróżuje dalej, do kolejnych krajów Wspólnoty.

Wojna Rosji z Ukrainą. Półtora miliona uchodźców już w Polsce

Mariusz Kamiński poinformował, że do czwartku 10 marca do godz. 11 granicę z Polską przekroczyło już 1 440 000 uchodźców. – Z całą pewnością dzisiaj przekroczymy liczbę półtora miliona uchodźców. To są dane ogromne. W czasach kryzysu migracyjnego w latach 2014-2015, do Europy dotarło około miliona migrantów – powiedział minister. Kamiński podkreślał, że Polska udziela doraźnej pomocy uchodźcom z Ukrainy, ale wielu z nich ma przyjaciół w innych krajach Unii Europejskiej. – Unia Europejska otworzyła swoje granice dla wszystkich uchodźców wojennych z Ukrainy. (...) Nie wiemy, jak potoczy się sytuacja po drugiej stronie granicy. Póki co nie ma informacji, które mogłyby wskazywać na szybkie, pozytywne, polityczne rozwiązanie tej wojny – mówił.

