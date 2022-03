Zgromadzenie Narodowe. Wśród mówców szef NATO, Wołodymyr Zełenski i Andrzej Duda

17:14 Zakończyło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów RP z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. 17:09 Sejm i Senat podjęły jednobrzmiące uchwały z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Marszałek Tomasz Grodzki odczytuje ich treść. 17:06 - Kiedy Polska przyłączyła się do NATO 23 lata temu, stała się silniejsza i bezpieczniejsza i sprawiła, że NATO stało się silniejsze i bezpieczniejsze - podkreśla Jans Stoltenberg. 17:06 Jens Stoltenberg podkreśla, że Polacy zainspirowali wiele państw NATO, by poszły tą samą droga i przyłączyły się do sojuszu. 17:05 - Zło już przegrywa. Prezydent Putin chce mniej NATO na granicach, dostaje więcej NATO. Chce podzielić Europę i Stany Zjednoczone, my jesteśmy bardziej zjednoczeni niż wcześniej - mówi Stoltenberg. 17:04 Szef NATO chwali Ukraińców za walkę ich wolność i niepodległość. 17:02 Jens Stoltenberg podkreśla, że Polska i NATO przekazują Ukraińcom środki obronne. - Naszą rolą jest zapewnić, by konflikt nie rozprzestrzenił się poza Ukrainę. Sojusznicy zwiększają swoją obecność w Polsce i na wschodniej flance - mówi Stoltenberg. 17:01 - Dziękujemy Polsce za odwagę. Przyjęliście setki tysięcy uchodźców, którzy uciekają z Ukrainy. Dajecie wsparcie w największym kryzysie uchodźczym - mówi Jens Stoltenberg. 17:01 Teraz pora na przemówienie szefa NATO Jensa Stoltenberga. - Polska jest ważnym członkiem NATO - mówi. 17:00 - Jeżeli Bóg da i zwyciężymy w tej wojnie, to podzielimy się z wami naszym zwycięstwem. Z naszymi braćmi i siostrami. To nasza wielkość, ale i wasza wielkość. Walka o naszą wolność, ale też waszą. To wielka historia wspólnych narodów. - mówi Zełenski. - Niech żyje wolna Polska. Niech żyje wolna Ukraina - kończy po polsku prezydent Ukrainy. 16:58 Zwracając się do "przyjaciela Andrzeja" i "Agaty", prezydent Zełenski wyraża pewność, że między Polakami i Ukraińcami będzie jedność. 16:58 - Zbudowaliśmy sojusz. Na razie nieformalny, a nie napisany na papierze. To sojusz, który wynika z serce. To, jak potraktowaliście ludzi, których ratowaliście na swojej ziemi przed złem... Półtora miliona ludzi jest u was, są w waszych domach, przyjęliście ich z delikatnością, robicie to z dobrego serca. Jak miedzy przyjaciółmi, jak z rodziną - mówi Zełenski. 16:56 Prezydent Wołodymyr Zełenski wspomina katastrofę smoleńską i realia wyjaśniania jej przyczyny. 16:55 Wołodymyr Zełenski wspomina szczyt RE w Paryżu. Podkreśla, że nie było na nim jednomyślności, ale to Polacy walczyli o rację Ukrainy. 16:54 Wołodymyr Zełenski przypomina słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego wypowiedziane w 2008 roku w Tibilisi. - Świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Państwa Bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę! - mówił wtedy Kaczyński. Zełenski podkreślił, że 24 lutego przyszedł ten czas na Ukrainę. 16:53 Prezydent Ukrainy mówi, że między Polską i Ukrainą, między ludźmi z obojgu narodów, nie ma granic, nie ma konfliktów. - Chciałbym, żeby poczuli to ludzie z Białorusi. Nie ma miedzy nami różnic - mówi. 16:52 Wołodymyr Zełenski wspomina o 78 ukraińskich dzieciach, które zginęły na skutek rosyjskich nalotów. - Gdy jest ktoś, kto bije jak bydlę, trzeba mieć kogoś, na kogo można liczyć. Kogoś, kto wyciągnie pomocną dłoń. Rankiem 24 lutego nie miałem wątpliwości, kto będzie takim przyjacielem. Polscy bracia i siostry są z nami - mówi prezydent Ukrainy. 16:51 Prezydent Ukrainy podkreśla, że z Andrzejem Dudą od początku nawiązał wieź porozumienia, a obojgu im zależało na dobru ich narodów. 16:50 - Kiedy zostałem prezydentem Ukrainy w 2019 roku, odczuwało się, że z Polską będzie trzeba przejść długą drogę, bo w naszych relacjach było chłodno. Ja chciałem tę drogę przejść szybko, do ciepła. Bo jesteśmy takimi narodami, wiedziałem, że jest nam do siebie blisko - mówił Zełenski. 16:50 -Szanowny panie prezydencie, mój przyjacielu, Andrzeju - rozpoczął przemówienie prezydent Ukrainy. 16:50 Pora na przemówienie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego 16:49 - Wierzę, że zwyciężą wartości, które wspólnie wyznajemy. Wartości, na których zbudowana jest cała zachodnia wspólnota, a których bronić ma Sojusz Północnoatlantycki! - mówi Andrzej Duda. 16:48 - Wierzę, że Ukraina obroni się przed rosyjską agresją, że miliony jej obywateli będą mogły wrócić do swoich domów, które wspólnie jako Zachód pomożemy odbudować. Że dołączy

do Unii Europejskiej, w czym będziemy ją wspierać - mówi Andrzej Duda. 16:46 - Chylę czoła przed milionami naszych rodaków, którzy każdego dnia odpowiadają dobrem na zło – przyjmując uchodźców do swoich domów, pomagając w transporcie, organizując zbiórki, jak i przekazując dary i wpłacając środki na pomoc dla Ukrainy - mówi Andrzej Duda. Prezydent zbiera ogromne oklaski. 16:45 Rosyjska agresja na Ukrainę zjednoczyła ponownie całą wspólnotę transatlantycką. Pokazała, jak istotna jest rola NATO i znaczenie amerykańskiej obecności w Europie. Potwierdziła przywództwo Stanów Zjednoczonych w kwestii bezpieczeństwa na świecie. 16:44 - Odważne przywództwo prezydenta Ukrainy uosabia wszystkie wartości, na których ufundowana jest zachodnia wspólnota. Wolny świat ma dziś twarz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - mówi Andrzej Duda. 16:42 - Gdyby posłuchano prezydenta Kaczyńskiego, podjęto odważniejsze decyzje, gdyby nie zwyciężyła postawa, żeby nie drażnić Rosji – Ukraina byłaby dzisiaj w NATO. Prawdopodobnie nie doszłoby do agresji w 2014 roku, nie byłoby obecnej wojny.

Historia potoczyłaby się inaczej - mówi Andrzej Duda. 16:41 - Doskonale rozumiał to Prezydent RP prof. Lech Kaczyński. Dlatego zabiegał o to również dla państw naszego regionu. Wszyscy pamiętamy, jak walczył o to, by Ukraina i Gruzja otrzymały prawo do członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej - wskazuje prezydent RP. 16:41 - Dla Polski równie ważna jest obecność w NATO, jak i Unii Europejskiej. To fundamenty naszego bezpieczeństwa. To polska racja stanu! - mówi Andrzej Duda. 16:41 - Mieliśmy rację ostrzegając Zachód przed rosyjskim imperializmem. Nie czas na gorzką satysfakcję. Dziś najważniejsza jest jedność, jedność i jeszcze raz jedność - mówi Andrzej Duda. Wskazuje, że chodzi zarówno o NATO jak i Unię Europejską. 16:39 - 24 lutego obudziliśmy się w zupełnie innym świecie, nowej rzeczywistości - mówił Andrzej Duda, nawiązując do ataku Rosji na Ukrainę. 16:38 Wielu posłów uczestniczących w Zgromadzeniu Narodowym na ze sobą ukraińskie barwy narodowe.



- Polska armia musi być nie tylko liczniejsza, ale też doskonale uzbrojona i wyposażona. Tak, aby polski żołnierz mógł służyć efektywnie i bezpiecznie. Rozmawiałem o tym ostatnio z prezydentem Joe Bidenem, a także wczoraj w Warszawie z Wiceprezydent USA Kamalą Harris. 16:36 - Członkostwo Polski w NATO jest symbolem naszej narodowej jedności. Poparcie dla członkostwa w polskim społeczeństwie jest dziś jednym z najwyższych w całym Sojuszu Północnoatlantyckim - mówi prezydent. Andrzej Duda wspomina też, że obecne władze dbają o rozwój sił zbrojnych, a ustawa o obronie ojczyzny zyskała poparcie także opozycji. 16:35 - Jesteśmy zawsze gotowi wypełniać swoje zobowiązania. Wielokrotnie udowadnialiśmy, że można na nas liczyć. Walcząc ramię w ramię z armią amerykańską i pozostałymi armiami sojuszu - podkreśla prezydent RP 16:34 Prezydent Duda: Polska jest bezpieczna



- Polska jest bezpieczna. Wstępując do NATO, staliśmy się częścią największego sojuszu obronnego w historii świata. Sojuszu, który opiera się na obronie wspólnych wartości i od ponad 70 lat zapewnia bezpieczeństwo swoim członkom - mówi Andrzej Duda. 16:32 Andrzej Duda mówi o wkładzie Jana Nowaka Jeziorańskiego i Zbigniewa Brzezińskiego w integrację Polski z zachodnim światem. - Byli najlepszymi ambasadorami naszych spraw w Stanach Zjednoczonych - mówi Duda. 16:31 Andrzej Duda wspomina płk. Ryszarda Kuklińskiego, obecnie generała brygady - stopień został nadany pośmiertnie. 16:30 - Suwerenna i niepodległa Polska jest i zawsze będzie domem wolności i demokracji. I my tego domu będziemy wszystkimi siłami bronić! - deklaruje Andrzej Duda. 16:29 Prezydent Andrzej Duda wspomina o politykach, którzy utorowali drogę Polski do NATO. Wymienia m.in. Jana Olszewskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Geremka. 16:27 Prezydent Polski podkreśla, że wstąpienie naszego kraju do NATO to spełnienie marzeń wielu Polaków, a cała operacja miała miejsce w trudnym czasie. 16:27 - Niech Kijów i inne ukraińskie miasta nie podzielą losu zburzonej Warszawy. Zatrzymajmy to zło! To wezwanie dla całego wolnego świata - mówi Andrzej Duda. 16:26 - Z Polski, z Warszawy nieustająco płynie do całego wolnego świata apel: Nie możemy dopuścić by Rosja podbiła wolną, niepodległą i demokratyczną Ukrainę. Musimy zwiększyć wysiłki i wsparcie dla walczącego narodu ukraińskiego - apeluje prezydent. 16:25 - Nikt lepiej nie zrozumie bólu i cierpienia narodu ukraińskiego od nas Polaków, tak ciężko doświadczanych w trakcie naszej historii. Zwłaszcza tej w XX wieku. My również wielokrotnie biliśmy się za „wolność naszą i waszą” - mówi Andrzej Duda. 16:25 - Ukraina broni wolności, broni demokracji, broni uczciwego świata - mówi Andrzej Duda. 16:25 - To, co robi Rosja w Ukrainie pokazuje, że to wciąż imperium zła, które pokazuje swoje najgorsze oblicze - mówi Andrzej Duda. 16:23 - Musimy zrobić wszystko, żeby zbrodniarze wojenni odpowiedzieli za to przed międzynarodowymi trybunałami - wskazuje Andrzej Duda. 16:22 - Nasi sąsiedzi dają całemu światu przykład, czym jest prawdziwa odwaga i umiłowanie naszych wspólnych wartości – wolności, suwerenności i demokracji. Płacą za to najwyższą możliwą cenę. Ataki ze strony rosyjskich najeźdźców mają znamiona ludobójstwa - dodaje głowa państwa. 16:22 - Spotykamy się dzisiaj w dramatycznym czasie. W chwili największego kryzysu światowego bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej. Niczym niesprowokowany atak Rosji na niepodległą Ukrainę zaszokował świat - mówi Andrzej Duda 16:21 - 12 marca 1999 roku ostatecznie zakończył się pojałtański porządek świata i wywołany przez niego podział na strefy wpływów. Wstępując do NATO, w pełni dołączyliśmy do zachodniej wspólnoty - mówi prezydent. 16:19 - Zgromadzenie Narodowe odbywa się zawsze w wyjątkowych dla Polski chwilach - podkreśla Andrzej Duda. Prezydent dodaje, że takim momentem jest także 23. rocznica wstąpienia Polski do NATO. 16:18 Jako pierwszy przemawia prezydent Andrzej Duda. Wśród gości jest ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. 16:18 "Polska 23 lata temu dołączyła do sojuszu obronnego, który dziś daje gwarancję bezpieczeństwa" - mówi marszałek Sejmu. 16:17 Na sali obecni są także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, kościołów i związków wyznaniowych. 16:15 Marszałkowie Sejmu i Senatu otwierają Zgromadzenie Narodowe. Witani są prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki z ministrami oraz byli prezydenci i premierzy RP, byli marszałkowie Sejmu i Senatu. 16:12 Zgromadzenie Narodowe rozpoczyna się od hymnu Rzeczypospolitej Polskiej i hymnu NATO. 16:10 Do Sejmu przyszedł prezydent Andrzej Duda. 16:08 Na sali posiedzeń Sejmu pojawił się już premier Mateusz Morawiecki. 16:00 Marszałkowie Sejmu i Senatu podpisali uchwałę obu izb podjętą z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.



15:58 Oficjalny początek Zgromadzenia Narodowego o godz. 16:00

Zgromadzenie Narodowe zostało zwołane z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Obradom przewodniczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a marszałek Senatu Tomasz Grodzki był współprzewodniczącym. W zgromadzeniu wziął udział prezydent Andrzej Duda, przemówienia wygłosili zdalnie szef NATO Jens Stoltenberg i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zgromadzenie dotyczyło głównie sytuacji w Ukrainie.

Piątkowe zgromadzenie posłów i senatorów nie było oficjalni Zgromadzeniem Narodowym, bo to zwoływane jest tylko w konkretnych, opisanych w konstytucji sytuacjach, takich jak zaprzysiężenie prezydenta, wysłuchanie oficjalnego orędzia prezydenta czy uznania prezydenta za niezdolnego do sprawowania urzędu.

