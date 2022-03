Żona wiceszefa MSWiA dotknięta słowami Janiny Ochojskiej. Szefowa PAH odpowiedziała

Słowa Janiny Ochojskiej w Parlamencie Europejskim odbiły się szerokim echem. – Polskę zalewa obecnie fala pomocy i solidarności. Chcę państwu uświadomić fakt, że to nie rząd pomaga, tylko Polacy, którzy przyjmują gości, do swoich rodzin. To NGO-sy i samorządy, które organizują tę ogromna pomoc i wolontariusze obecni wszędzie tam, gdzie ktoś jest w potrzebie – mówiła europosłanka. Zaapelowała też do UE o środki finansowe na pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Do wypowiedzi szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej odniosła się w mediach społecznościowych żona wiceszefa MSWiA. „Bardzo dotknęły mnie słowa Janiny Ochojskiej o braku pomocy polskiego państwa. Od dwóch tygodni nie ma praktycznie w domu mojego męża. Non stop pracuje, a dzieci w ogóle nie widzą się z tatą. Wszyscy pomagają ludziom uciekającym z Ukrainy – i rząd i Polacy. Współpraca, a nie dzielenie” – napisała Magdalena Szefernaker.

Wojna na Ukrainie. Spięcie ws. pomocy uchodźcom

Europosłanka szybko odpowiedziała na tweeta. „Tak, współpraca, ale nie ma partnera. Jest w mediach, na konferencjach prasowych i wizytacjach. Dlaczego nie umieszczono Toi-toi, pralek, lodówek w miejscach przebywania dużej ilości ludzi? Dlaczego wolontariusze muszą kupować za własne pieniądze insulinę?” – zapytała Ochojska.

Paweł Szefernaker podkreślił na piątkowej konferencji prasowej, że „obecnie w skali całego kraju jest 36 punktów recepcyjnych, gdzie są tam urzędnicy, organizacje pozarządowe”. Wiceszef MSWiA mówił m.in. że transporty dla uchodźców z Ukrainy są koordynowane ze strony państwa. – Polski rząd organizuje we współpracy z samorządami i spółami kolejowymi transport zarówno do dużych, jak i mniejszych miast – zaznaczył wiceminister.

