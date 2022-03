Szef NATO wymienił porażki, których doznał Władimir Putin. „Zło już przegrywa”

Szef NATO przemawiał do polskich parlamentarzystów po tym, jak Andrzej Duda zwołał Zgromadzenie Narodowe z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Jens Stoltenberg podkreślił, że nasz kraj jest „bardzo zaangażowanym i docenianym sojusznikiem i wnosi wkład we wspólne bezpieczeństwo za pomocą wojsk oraz na misjach i ćwiczeniach, a także przyjmując w Polsce siły NATO”.

Wojna na Ukrainie. Szef NATO docenił Polskę

Przewodniczący Sojuszu Północnoatlantyckiego podziękował Polsce za odwagę i zaznaczył, że nasz kraj przyjął uchodźców z Ukrainy uciekających przed atakiem rosyjskim. Zdaniem Stoltenberga stało się to „w najgorszym kryzysie uchodźczym od II wojny światowej”. Szef NATO zapewnił, że Sojusz wspiera Ukrainę od wielu lat i robi to również w ostatnich tygodniach.

– Odpowiedzialność NATO polega na zapewnieniu, aby konflikt nie rozprzestrzenił się poza Ukrainę, dlatego że to byłoby jeszcze bardziej niebezpieczne, destrukcyjne i śmiertelne. Sojusznicy zwiększają swoją obecność w Polsce oraz na wschodniej flance – mówił Stoltenberg. Przewodniczący Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego podkreślił, że Sojusz „będzie chronić Polskę i bronić każdego sojusznika zgodnie z maksymą: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Jens Stoltenbeg uderzył we Władimira Putina

– Zło już przegrywa. Władimir Putin chce mniej NATO na granicach Rosji, a otrzymuje więcej. Chce podzielić Europę i USA, ale my jesteśmy jeszcze bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek wcześniej. Chce wziąć za zakładników państwa europejskie za pomocą ropy naftowej i gazu, a w ten sposób popycha ich do dywersyfikacji. Putin chce też odebrać niezależność i zawisłość Ukrainie, ale odważni Ukraińcy walczą o swoją wolność i przyszłość – mówił Stoltenberg.

Szef NATO przyznał, że kiedy Polska zdecydowała o dołączeniu do Sojuszu „zainspirowała wiele innych państw w Europie Środkowej i Wschodniej”. Stoltenberg chwalił również politykę otwartych drzwi NATO, co nazwał „historycznym sukcesem”. – Ani Rosja, ani ktokolwiek inny, nie ma prawa weta ws. tego, czy jakieś państwo może stać się członkiem Sojuszu, czy nie. To nasza decyzja i musimy wszyscy to uszanować – podsumował przewodniczący Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

