Mateusz Morawiecki o „kuble zimnej wody na głowy polityków UE”. „Ze zbrodniarzami nie robi się interesów”

Mateusz Morawiecki wizytował w sobotę Goleniów, gdzie powstaje tłocznia gazu, która zostanie włączona do powstającego gazociągu Baltic Pipe. Premier udzielił wypowiedzi dla mediów. – UE do całkiem niedawna była w takim energetycznym błogostanie, ale to co, stało się w ostatnich tygodniach, to był kubeł zimnej wody na głowy polityków europejskich. Dla Putina gaz to nie tylko kwestia pieniędzy to też kwestia uzależnienia Europy – mówił Morawiecki.

Wojna na Ukrainie. Mateusz Morawiecki o Rosji

Szef rządu wyjaśniał, że Rosja zamienia pieniądze za surowce strategiczne na broń, którą potem „wykorzystuje na atak na niewinnych ludzi, na niszczenie prawa międzynarodowego i całych narodów”. Morawiecki podkreślił, że dzisiaj zdaje sobie z tego sprawę cała Europa.

Premier podkreślił również, że liderzy innych państw na posiedzeniu Rady Europejskiej w Paryżu przyznali Polsce rację, że trzeba było budować gazociągi, tłocznie i gazoporty. Polski polityk cieszył się jednak, że „doszło do przebudzenia”.

Wojna Rosja – Ukraina. Premier o „rosyjskim szantażyście”

– Już jesteśmy niezależni od gazu rosyjskiego i tego nam zazdroszczą partnerzy z Europy Zachodniej. Gazociąg Bałtycki idzie i szedł w poprzek Nord Stream 1 i NS2, a jeśli coś szło w poprzek tych gazociągów, to szło w poprzek interesów rosyjskich – mówił Morawiecki. Dodał, że inwestycja uniezależnia nas od „rosyjskiego szantażysty”.

– Z przestępcami i zbrodniarzami nie robi się interesów, tym bardziej ze zbrodniarzami wojennymi. To, co dzieje się na Ukrainie, to wielka przestroga dla całej Europy, dla całego świata. Dziś Europa jednoczy się wokół tego celu – kontynuował premier. Morawiecki podsumował, że „skompromitowana polityka, która ma kształt Gerharda Schroedera, odchodzi do lamusa”.

