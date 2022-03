Agata Duda zwróciła się do Ołeny Zełenskiej. Mówi o roli kobiet

Od początku wojny na Ukrainie, polska para prezydencka aktywnie wspiera Wołodymyra Zełenskiego i jego żonę, Ołenę. Prezydent Ukrainy Andrzejowi i Agacie Dudom dziękował wielokrotnie, ostatnio przy okazji piątkowego wystąpienia w Sejmie przed Zgromadzeniem Narodowym.

Dzień po nim do żony prezydenta Ukrainy zwróciła się Agata Duda. – Droga Ołeno! Rosyjska napaść na Ukrainę to wielki szok dla każdego, komu bliskie są prawa człowieka i pragnienie wolności. Szczególnym bólem napawa nas wszystkich tragedia dzieci, zabitych, rannych, pozbawionych dachu nad głową, osieroconych, zmuszonych do opuszczenia swoich domów – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Wojna na Ukrainie. Agata Duda: Cały świat powinien poznać prawdę

Polska prezydentowa poparła też apel swojej ukraińskiej odpowiedniczki, by ludzie dobrej woli, a szczególnie kobiety, włączyły się dzisiaj w pokojową walkę o prawdę. – Cały świat powinien poznać prawdę o tragedii, która rozgrywa się teraz na Ukrainie. Powinny ją poznać także kobiety, żony i matki, obywatelki Federacji Rosyjskiej. Dramat ukraińskich dzieci trzeba natychmiast powstrzymać! – postulowała Agata Duda.

Żona prezydenta nawiązała też do sytuacji uchodźców w Polsce. Zapewniła, że nasi rodacy starają się zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i pomoc. – Polacy przyjmują ich do swoich domów. W odruchu serca moi rodacy zbierają artykuły pierwszej potrzeby, leki i środki opatrunkowe – z których część jest wysyłana specjalnymi konwojami na Ukrainę, tam, gdzie są szczególnie potrzebne – wymieniała Agata Duda.

Podkreśliła, że szczególną troską otaczani są mali pacjenci, którzy trafili do Polski. – Może być Pani pewna, że mają u nas zapewnioną dobrą opiekę medyczną. Przybywające do nas dzieci i ich matki są razem, a ich najpilniejsze potrzeby są zaspokajane – zapewniła Zełenską.

Na zakończenie Agata Duda wyraziła oczekiwanie, że pokój na Ukrainie wkrótce nadejdzie, a życie ukraińskich kobiet będzie się toczyło normalnie.

