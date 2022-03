Wojna na Ukrainie. Andrzej Duda przestrzega w BBC: Putin może teraz użyć wszystkiego

Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarką BBC Sophie Raworth został zapytany, czy w jego ocenie Władimir Putin może przygotowywać się do użycia broni chemicznej. – Myślę, że Putin może teraz użyć wszystkiego, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji. Politycznie już przegrał tę wojnę, a militarnie nie jest w stanie jej wygrać — powiedział prezydent Polski.

Wojna na Ukrainie. Rosja użyje broni chemicznej? Andrzej Duda komentuje

Andrzej Duda odniósł się również do pytania, czy taki scenariusz, w ramach którego Rosja użyłaby broni chemicznej, mógłby skłonić NATO do interwencji. Prezydent podkreślił, że wszyscy mają nadzieję, że Władimir Putin nie odważy się wydać rozkazu o wykorzystaniu wspomnianej broni. – Ale… jeśli użyje broni masowego rażenia, będzie to „game changer” – stwierdził Andrzej Duda i sprecyzował, że w takim przypadku NATO musiałoby się poważnie zastanowić, jakie dalsze kroki podjąć, ponieważ sytuacja stałaby się wówczas groźna nie tylko dla Europy, ale dla całego świata.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Od pewnego czasu Rosja wysuwa kłamliwe oskarżenia wobec Ukrainy o posiadanie i planowanie użycia broni chemicznej. – Teraz, gdy te fałszywe twierdzenia zostały wypowiedziane, musimy zachować czujność, ponieważ istnieje możliwość, że Rosja sama mogłaby zaplanować operacje z wykorzystaniem broni chemicznej i użyć ich w ramach tego fabrykowanego kłamstwa. To byłaby zbrodnia wojenna – podkreślił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w jednym z wywiadów.

Polska przyjmuje uchodźców z Ukrainy. Andrzej Duda: Jestem naprawdę głęboko wdzięczny moim rodakom

Sophie Raworth podczas wywiadu z Andrzejem Dudą zwróciła uwagę, że w Polsce schronienie znalazło już ponad 1,5 mln uchodźców z Ukrainy. – Jestem naprawdę głęboko wdzięczny moim rodakom – powiedział prezydent i relacjonował, w jaki sposób – w odruchu serca – Polacy nieśli pomoc potrzebującym. Andrzej Duda podkreślił, że w Polsce nie funkcjonuje żaden obóz dla uchodźców, a Ukraińcy znaleźli zakwaterowanie w domach Polaków, a także w hotelach, pensjonatach, sanatoriach i domach wypoczynkowych.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport