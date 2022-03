Wojna na Ukrainie. Szef izraelskiej dyplomacji zabrał głos w sprawie sankcji wobec Rosji

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje tę kwestię wraz z partnerami, w tym z Bankiem Izraela, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Gospodarki, Zarządem Lotnisk, Ministerstwem Energii i innymi – powiedział w poniedziałek szef izraelskiej dyplomacji Jair Lapid po spotkaniu ze słowackim ministrem spraw zagranicznych Ivanem Korczokiem. Lapid oznajmił, że ma żadnego usprawiedliwienia dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę i ataków na ludność cywilną. Podkreślał też, że jego kraj „zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wesprzeć wysiłki mediacyjne”. Wypowiedzi szefa izraelskiej dyplomacji cytują m.in. Reuters i CNN. 5 marca premier Izraela Naftali Bennett udał się z wizytą do Moskwy na rozmowę z Władimirem Putinem, kilkukrotnie rozmawiał też z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wojna na Ukrainie. Apel o sankcje

W piątek podsekretarz stanu ds. politycznych w Departamencie Stanu USA Victoria Nuland, w rozmowie z izraelskim kanałem 12 wezwała Izrael do przyłączenia się do sankcji finansowych wobec Rosji i ostrzegała przed „brudnymi pieniędzmi, które napędzają wojny Putina”.

Oligarchowie uciekają do Izraela?

W mediach pojawiły się doniesienia, że Izrael staje się przystanią do rosyjskich oligarchów. „The Times od Israel” poinformował, że od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę na lotnisku Bena Guriona w Tel Awiwie wylądowało czternaście prywatnych odrzutowców, które wystartowały z Rosji. Siedem z nich wyleciało z Turcji do Moskwy i Sankt Petersburga, a następnie z tych miast do Tel Awiwu. Tamtejsze media spekulowały, że na ich pokładzie byli rosyjscy oligarchowie. W poniedziałek rano Reuters podał, że na lotnisku znajduje się samolot Romana Abramowicza, który posiada również izraelskie i portugalskie obywatelstwo. Maszyna miała opuścić port lotniczy tego samego dnia.

Czytaj też:

Abramowicz z kolejnymi sankcjami. Jest zgoda unijnych dyplomatów