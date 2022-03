Akcja służb na Słowacji. Wydalono trzech rosyjskich dyplomatów, mają 72 godziny na opuszczenie kraju

Słowackie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że pracownicy rosyjskiej ambasady w Bratysławie zostali wydaleni za ich działania naruszające Konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych. Dyplomaci muszą opuścić kraj w ciągu 72 godzin. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednocześnie zdecydowanie apeluje do Ambasady Federacji Rosyjskiej, aby jej przedstawiciele wykonywali swoje działania zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie resortu. Resort nie podał jednak żadnych szczegółów sprawy.

Media: Zatrzymania za szpiegostwo na rzecz Rosji

Z kolei słowacki portal „Denník N” informuje też, że Krajowa Agencja Kryminalna (NAKA) zatrzymała trzy osoby podejrzane o szpiegostwo na rzecz Rosji. Wśród nich mają być pracownik Słowackiej Służby Informacyjnej (SIS), pracownik ministerstwa obrony i osoba związana z portalem, który rozpowszechniał dezinformację i został zamknięty przez rząd po inwazji Rosji na Ukrainę. Dziennik przekazał, że co najmniej jeden z zatrzymanych przyznał się do zarzucanych mu czynów. Według portalu jeden z pracowników rosyjskiej ambasady miał przekupywać zatrzymanych. „Dennik N” zaznacza, że to wydarzenie bez precedensu na Słowacji.

Minister obrony potwierdza

Jak podaje agencja Associated Press, słowacka policja i prokuratura zapowiedziała na wtorek konferencję prasową, na której ma omówić kwestie możliwego szpiegostwa na rzecz Rosji. Z kolei minister obrony Słowacji Jaroslav Nad udostępnił na Facebooku zrzut ekranu z artykułem portalu "Dennik N" i napisał, że może potwierdzić, że wywiad wojskowy dostarczył policji "kluczowe informacje wywiadowcze, w tym jasne dowody" w sprawie, ale również nie podał szczegółów. Podziękował za to służbom za współpracę. "To dopiero początek. Uważam, że struktura ładnie się otworzyła. I pójdziemy dalej. Jasno i gruntownie" – napisał minister.

facebook

Rosja nie odniosła się jeszcze do decyzji o wydaleniu pracowników ambasady.

Czytaj też:

Będą kolejne sankcje na Rosję. Jest zgoda Unii Europejskiej