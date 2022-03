Chiński dyplomata o wojnie na Ukrainie: Świat nie potrzebuje nowej zimnej wojny

W poniedziałek w Nowym Jorku obyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ z udziałem przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W związku z przewodnictwem Polski w OBWE funkcję tę pełni obecnie szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Dyskusja dotyczyła agresji Rosji na Ukrainę.

Chiński dyplomata: Świat nie potrzebuje nowej zimnej wojny

Podczas obrad głos zabrał między innymi stały przedstawiciel Chin przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Zhang Jun. Pekin odmówił potępienia rosyjskiego ataku na Ukrainę i nazwania go inwazją, prosząc kraje zachodnie o uszanowanie „uzasadnionych obaw Rosji o bezpieczeństwo”. – Zimna wojna dawno się skończyła. Mentalność zimnej wojny oparta na konfrontacji w bloku powinna zostać całkowicie porzucona. Prowokowanie konfrontacji w bloku doprowadzi tylko do katastrof i wzmocnienia podziałów. Dotyczy to Europy i innych regionów świata – stwierdził dyplomata, którego cytuje portal kanału chińskiej telewizji państwowej CGTN. – Świat nie potrzebuje nowej zimnej wojny. Świat potrzebuje wspólnego postępu i wzrostu – zaznaczył przedstawiciel Chin na forum ONZ.

W kontekście wojny na Ukrainie dyplomata stwierdził, że „chińskie stanowisko w sprawie kryzysu na Ukrainie jest jasne” i przypominał zasadę niepodzielności bezpieczeństwa. - Teraz ta zasada ma szczególne znaczenie, musi być realizowana w praktyce. Ostatecznym rozwiązaniem kryzysu na Ukrainie będzie poważne i pełne szacunku podejście do obaw o bezpieczeństwo wszystkich państw oraz stworzenie zrównoważonej i skutecznej architektury bezpieczeństwa europejskiego - stwierdził Zhang Jun. Podkreślał też, że „suwerenność i integralność terytorialna wszystkich państw musi być respektowana”.

Wojna na Ukraine. Rau wzywa Kreml do zakończenia wojny

Z kolei szef polskiego MSZ Zbigniew Rau na forum ONZ wezwał Kreml do zakończenia działań wojennych na Ukrainie i ostrzegał Białoruś przed dołączeniem do konfliktu. – Zwracam się dzisiaj do was z poczuciem pilności i imperatywu moralnego, by podjęć wszelkie możliwe wysiłki, mające na celu zatrzymanie agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. OBWE jest organizacją stworzoną jako platforma do zmniejszania napięć, wpływania na dialog, a także redukowania napięć, ryzyka eskalacji wojskowej i zapobiegania konfliktom – powiedział polski minister.

