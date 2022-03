Prezydent Ukrainy wygłosił nocne oświadczenie. „Wojsko rosyjskie źródłem sprzętu dla naszej armii”

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosja rzuciła już do walki wszystkie swoje siły, jednak Ukraina nadal skutecznie się broni. Według prezydenta w ciągu 19 dni rosyjska armia poniosła większe straty niż podczas dwóch wojen czeczeńskich. – Wiemy, co myślicie o tej wojnie, słyszymy wasze rozmowy, wyciągamy wnioski i wiemy, kim jesteście. Proponujemy wam wybór. Jeżeli się poddacie, będziecie traktowani tak, jak ludzie, z godnością — mówił polityk zwracając się bezpośrednio do rosyjskich żołnierzy.

Według prezydenta Rosja nie spodziewała się aż takiego oporu. – Rosja zrozumiała już, że niczego nie osiągnie, wiedzą to już rosyjscy żołnierze. Wojsko rosyjskie jest teraz źródłem sprzętu dla naszej armii – zapewniał.

Wojna na Ukrainie. UE nałoży kolejne sankcje?

Prezydent Ukrainy dodał, że Zachód nałoży kolejne sankcje na Rosję. — Unia Europejska przygotowuje czwarty pakiet sankcji przeciwko Rosji, mam nadzieję, że nie będzie on ostatni. Rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Wszystkie te rozmowy mają na celu uczciwe zakończenie konfliktu. Odpowiedzialność za tę wojnę i katastrofę humanitarną spoczywa na rosyjskich żołnierzach. Wszyscy na Ukrainie widzą, co się dzieje, będzie za to odpowiedź — powiedział Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy o gospodarce

W swoim wystąpieniu przywódca wspomniał także o sprawach gospodarczych. – Zaczynamy reformę podatkową. W przypadku małego biznesu dajemy dobrowolną opłatę jednego podatku. Jeżeli możecie, płaćcie, jeżeli nie możecie, nie musicie płacić. Chodzi o to, że podatek VAT i podatek dochodowy zamieniamy na 2 proc. podatek od obrotu – zapowiedział. – Po drugie deregulacja biznesu. Likwidujemy wszystkie kontrole we wszystkich działalnościach gospodarczych. Żeby wszędzie, gdzie nie ma wojny, życie gospodarcze nadal się toczyło. Kolejne zmiany w przepisach gospodarczych będę ogłaszał w kolejnych dniach – dodał.



