Paweł Kukiz ostro o państwach Zachodu i opozycji. Mówi o „szmalcownikach” i „zdradzie stanu”

Paweł Kukiz był gościem Radia ZET, po tym, jak wrócił z Ukrainy, gdzie w ostatnich dniach dostarczał różnego rodzaju pomoc w kontekście trwającej od 20 dni obrony przed rosyjską agresją. Poseł Kukiz'15 zapowiedział kolejne wyjazdy z pomocą.

Wojna na Ukrainie. Paweł Kukiz: Francja i Niemcy to szmalcownicy

Beata Lubecka pytała posła Kukiz'15 o tiry, które codziennie jeżdżą z towarami na Białoruś i Rosję, co wzbudza liczne protesty. Przypomnijmy, że sankcje nałożone przez Unię Europejską nie objęły drogowego tranzytu towarów z Europy do Białorusi i Rosji.

– Co z tymi tirami, to proszę zapytać Francuzów i pana Scholza, Niemców, szmalcowników po prostu. Francja i Niemcy po prostu bogacą się na ludzkim nieszczęściu, a przy okazji wspomagają Rosjan – stwierdził Kukiz. Przypomnijmy, że szmalcownicy, to w czasie niemieckiej okupacji ziem polskich osoby, które szantażowały lub wymuszały okup na ukrywających się Żydach lub pomagających im Polakach w zamian za odstąpienie od denuncjacji.

– I proszę zapytać tych partii liberalnych, również polskich, które wspierały przez lata tę idiotyczną politykę. Wcześniej administracji Obamy, pani Merkel i kilku prezydentów Francji, którzy po prostu tego Putina wychowali – mówił. W dalszej części rozmowy Kukiz stwierdził, że „należy zrewidować politykę zielonego ładu, lewackie idiotyczne pomysły, które zbudowały Putina”.

Kukiz o europarlamentarzystach KO: Dla mnie to jest zdrada stanu

Kukiz odniósł się też do głosowania w Parlamencie Europejskim nad rezolucją ws. tak zwanego mechanizmu warunkowości w budżecie UE, który zakłada, że kraje, które w opinii Komisji Europejskiej nie spełniają warunków praworządności, będą miały zamrożone fundusze. Przyjęcie rezolucji poparła część europosłów opozycji, a niektórzy, zgodnie z zapowiedziami, wstrzymali się od głosu.

– Proszę zwrócić uwagę na to, co wyprawiają polscy euro parlamentarzyści z EPL. Dla mnie to jest zdrada stanu, taka pani Ochojska, czy europosłowie Koalicji Obywatelskiej. To jest zdrada stanu, to co oni robią w tej chwili – mówił.

Jednocześnie lider Kukiz'15 podkreślał, że sam nie popiera zmian w wymiarze sprawiedliwości, które są osią konfliktu Warszawy z Brukselą.

– Jak ludzie doskonale wiedzą, ja nie jestem zwolennikiem reformy pana Ziobry, uważam, ze to jest kiepska reforma, można to było zrobić inaczej, krytykuję ją od dawna – stwierdził Kukiz. – Ale mechanizmy warunkowości, blokowanie Polsce pieniędzy przez Polaków, to jest zdrada stanu. Lata temu, przed wojną to wie pani, co by się robiło z takimi ludźmi – dodał, zwracając się do prowadzącej rozmowę dziennikarki.

