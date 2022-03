Prezydent Ukrainy opublikował wstrząsające zdjęcia i złożył obietnicę tym, którzy stracili wszystko

W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował, że od początku wojny z Rosją zginęło ok. 1,3 tys. ukraińskich żołnierzy. Zdecydowanie wyższa jest liczba ofiar pośród cywilów. Według wstępnych szacunków tylko w Mariupolu mogło zginąć ok. 2,5 tys. osób. Cywile ginął od rosyjskich kul, są rozjeżdżani przez rosyjskie pojazdy opancerzone, ale najwięcej z nich ginie w wyniku ataków lotnictwa na budynki mieszkalne, szpitale i szkoły.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pokazał, jak wyglądają ukraińskie domy

Ogrom zniszczenia, które spowodowali okupanci widać na zdjęciach opublikowanych przez Wołodymyra Zełenskiego. Przedstawiają one zbombardowane i pozrywane mosty, palący się dom, z którego wciąż uciekają ludzie, blok zniszczony na skutek działań wojennych, czy dziecięce wózki porzucone przy zrujnowanej drodze. Takich przerażających obrazków w internecie można znaleźć znacznie więcej.

Opublikowanie fotografii było sposobem prezydenta Ukrainy na przekazanie obywatelom informacji o podjęciu ważnych działań. Do opublikowanych fotografii Wołodymyr Zełenski załączył bowiem kilka zdań, które mogą mieć znaczenie dla osób, które pozostają na Ukrainie w zrujnowanych miastach, jak i dla ok. 3 mln. Ukraińców, którzy porzucili wszystko, co mieli, aby uciekać przed wojną.

„Każda ulica każdego miasta. Każdy dom, każde mieszkanie. Na to skierujemy wszystkie nasze wysiłki, wszelką pomoc świata. Już tworzymy fundusze na życie dla Ukrainy” – napisał prezydent Ukrainy.

Zełenski zapowiada zmiany gospodarcze w kraju

W jednym z najnowszych wystąpień prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rząd wdraża ułatwienia podatkowe, których celem jest ułatwienie prowadzenia biznesu wszędzie tam, gdzie jest to jeszcze możliwe.

– Zaczynamy reformę podatkową. W przypadku małego biznesu dajemy dobrowolną opłatę jednego podatku. Jeżeli możecie, płaćcie, jeżeli nie możecie, nie musicie płacić. Chodzi o to, że podatek VAT i podatek dochodowy zamieniamy na 2 proc. podatek od obrotu – zapowiedział.

– Po drugie deregulacja biznesu. Likwidujemy wszystkie kontrole we wszystkich działalnościach gospodarczych. Żeby wszędzie, gdzie nie ma wojny, życie gospodarcze nadal się toczyło. Kolejne zmiany w przepisach gospodarczych będę ogłaszał w kolejnych dniach – dodał podczas wystąpienia.

