Wołodymyr Zełenski: Ukraina rozumie, że nie ma otwartych drzwi do NATO

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał we wtorek zdalnie z przywódcami Brytyjskiej Wspólnej Grupy Ekspedycyjnej (UKJEF), w skład której oprócz Wielkiej Brytanii wchodzą Dania, Holandia, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Islandia, Łotwa, Litwa i Estonia.

Wojna na Ukrainie. Zełenski o szansie na wejście do NATO

Jak podaje BBC, prezydent Ukrainy powiedział w czasie rozmowy z premierem Borisem Johnsonem i przywódcami pozostałych krajów należących do UKJEF, że jego ludzie bardziej polegają w tej chwili na wsparciu partnerów międzynarodowych niż na NATO. – Oczywiście Ukraina nie jest członkiem NATO, rozumiemy to. Od wielu lat słyszeliśmy o otwartych drzwiach, ale słyszeliśmy też, że nie możemy nimi wejść. I to jest prawda, musimy to przyznać. Cieszę się, że zaczynamy to rozumieć i polegać na sobie i partnerach, którzy nam pomagają – mówił Zełenski. Prezydent Ukrainy wskazywał, że potrzebne są nowe formaty współpracy i „wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa”. – Jeżeli nie możemy wejść przez otwarte drzwi, to musimy współpracować z organizacjami, z którymi możemy, które pomogą nam, ochronią nas – mówił w swoim wystąpieniu Zelenski.

Prezydent Ukrainy domaga się zamknięcia nieba nad Ukrainą

Jak ocenił, NATO jest „najsilniejszym sojuszem na świecie”, ale niektórzy jego członkowie są „zahipnotyzowani przez rosyjską agresję”. – Słyszymy dużo rozmów o trzeciej wojnie światowej, która rzekomo mogłaby się rozpocząć, jeśli NATO zamknie ukraińskie niebo dla rosyjskich rakiet i samolotów i i dlatego humanitarna strefa zakazu lotów nie jest ustanawiana – mówił i wzywał do ustanowienia nad Ukrainą strefy zakazu lotów. – To pozwala rosyjskiej armii bombardować pokojowe miasta i wysadzać w powietrze nasze bloki mieszkaniowe, szpitale i szkoły. Cztery wielopiętrowe budynki w Kijowie zostały zbombardowane dziś rano – wskazywał.

Według BBC przywódca Ukrainy mówił też o tym, że wsparcie, które Ukraina otrzymuje do Wielkiej Brytanii i innych krajów szybko się zużywa. Zełenski podkreślał też, że z zadowoleniem przyjął sankcje wprowadzone przez Zachód wobec Rosji, ale one nie wystarczą do zatrzymania agresji i potrzebne są kolejne. Krytykował też firmy, które nadal prowadzą interesy z Rosją.

