Tusk do PiS: Dajcie tę ustawę i na miłość Boga nie przemycajcie tam niezwiązanych przepisów

Donald Tusk swoje wystąpienie zaczął od podkreślenia trudnych okoliczności, w jakich znajdują się obecnie Ukraina i sąsiadująca z nią Polska. Podkreślał, że nasz kraj potrzebuje wszystkich możliwych środków finansowych, które może w tej chwili zdobyć. – Dwa hasła powinny towarzyszyć rządzący, osobom publicznym w Polsce: „wszystkie ręce na pokład” i „wszystkie dostępne pieniądze dla Polski jak najszybciej” – mówił. Tłumaczył, że „niepokojąca” sytuacja polskiej złotówki związana z ciągłym zablokowaniem środków europejskich.

Tusk: Zakończyć tę idiotyczną wojnę z UE

Przewodniczący PO stwierdził, że trzeba „zakończyć tę szkodliwą dla Polski idiotyczną wojnę” z Unią Europejską. – Nie ma w tym przypadku, że waluty dwóch krajów ucierpiały najbardziej w związku z wojną na Ukrainie, to polska złotówka i węgierski forint. Tu nie trzeba dodatkowych komentarzy – mówił. – Apeluję do Morawieckiego, Kaczyńskiego, Dudy, by jak najszybciej odblokowali te środki, które są w naszej dyspozycji – powtórzył i zapewnił, że sam będzie tłumaczył w Brukseli i w Paryżu, że Polska potrzebuje tych pieniędzy.

Tusk zaapelował też, by oprócz działań dyplomatycznych administracja rządowa „wzięła się do rzetelnej roboty”. Podkreślał, że polskie władze już od listopada wiedziały od amerykańskich sojuszników o możliwej inwazji na Ukrainę. – Wojna nie może być wymówką dla niekompetencji i złej woli. Należy kierować się interesem Polaków i Ukrainy, a nie własnym interesem politycznym – dodawał.

Tusk: Dajcie tę ustawę jak najszybciej

– Ze swojej strony zadbam o to, by każdy dobry gest ze strony rządu został odczytany jak najlepiej – podkreślał. – Mamy wojnę u granic, sytuację, która może się wymknąć spod kontroli w każdej chwili. To pytanie do rządu PiSu czy jest gotowy podjąć decyzję, pokazać choćby gesty pozwalające te środki unijne odblokować – mówił. Podkreślał, że wkurza go codzienne marnowanie czasu przez rządzących, co tylko utrudnia działania oddolne tysięcy Polaków, którzy sami pomagają Ukraińcom.

– Dajcie ustawę jak najszybciej, pokażcie co jest w niej. I na miłość Boga nie próbujcie przemycić w niej niezwiązanych z tą sytuacją przepisów, np o bezkarności urzędników, który już w pandemii miał zwolnić ich od odp karnej i politycznej za złe decyzje. Proszę, by nie próbowali kombinować innych kwestii – mówił Tusk.

