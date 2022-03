Zełenski do Trudeau: Czy wyobrażasz sobie taki obraz? Rakiety spadają na twoją ziemię, a dzieci pytają: tato, co się dzieje?

W przemówieniu do kanadyjskiego parlamentu Wołodymyr Zełenski opisał, co działo się do tej pory przez 20 dni pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę. – Czy jesteście sobie w stanie wyobrazić, że o 4 nad ranem nagłe zaczynacie słyszeć, jak detonują się bomby? Justin (Trudeau – red.), czy słyszysz jak ty i twoje dzieci, słyszycie nagle detonujące bomby lotnicze, bombardowanie lotnisk i dziesiątki miast twojego kraju? Czy wyobrażasz sobie taki obraz? Rakiety spadają na twoją ziemię, a dzieci pytają: tato, co się dzieje? A ty od razu patrzysz na to, które obiekty infrastruktury zostały zbombardowane i zniszczone przez Rosję i już wiesz, ile osób zginęło. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, jakimi słowami tłumaczyłbyś dzieciom, że właśnie padliście ofiarą agresji? Ty i cały twój kraj? – pytał Zełenski.

Zełenski: Drogi Justinie, drodzy państwo, czy jesteście w stanie to sobie wyobrazić?

– Drugiego dnia dostajesz powiadomienie, że ogromne kolumny sprzętu wojskowego wjechały do twojego kraju i zaczynają ostrzeliwać regiony mieszkalne, niszczyć szkoły i przedszkola. Wyobraź sobie, że ktoś oblega Vancouver. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie to przez chwilę? To jest dokładnie taka sytuacja jak dziś w naszym Mariupolu. (...) Drogi Justinie, drodzy państwo, czy jesteście w stanie wyobrazić sobie, że codziennie otrzymujecie raporty na temat wysokości strat? – wskazywał prezydent Ukrainy.

Zełenski opowiadał o dramatycznej rzeczywistości, z którą musza obecnie radzić sobie Ukraińcy. – Wyobraźcie sobie, że miejsca w Kanadzie są bombardowane tak jak nasze budynki? (...) Zginęło bardzo wiele ludzi, każda noc jest koszmarem. (...) Wyobraźcie sobie, że ktoś w Montrealu i innych miastach zrywa kanadyjskie flagi – mówił.

Wojna na Ukrainie. Prezydent apeluje o zamknięcie nie nieba

Prezydent Ukrainy mówił, że „Ukraińcy chcą żyć i zwyciężyć” i ponownie wzywał do zamknięcia nieba nad Ukrainą dla rosyjskich rakiet i samolotów. – Ile jeszcze rakiet musi spaść na nasze miasta? ile, zanim to zrobicie? A oni mówią, że są zaniepokojeni – zwracał uwagę Zełenski. Podkreślał też, że Kanada zawsze była i będzie wiernym partnerem dla Kijowa, i poprosił o dalsze wsparcie i „więcej przywództwa” Kanady. Apelował też o zwiększenie sankcji wobec Rosji.

W Kanadzie mieszka około 1,3 osób pochodzenia ukraińskiego, co czyni ich jedną z największych mniejszości narodowych w tym kraju.

